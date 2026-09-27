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Индукционная варочная панель Kuppersberg ICS 612 купить с доставкой в Москве
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Индукционная варочная панель Kuppersberg ICS 612

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Индукционная варочная панель Kuppersberg ICS 612 - фото 1
Индукционная варочная панель Kuppersberg ICS 612 - фото 2
Индукционная варочная панель Kuppersberg ICS 612 - фото 3
Индукционная варочная панель Kuppersberg ICS 612 - фото 4
Индукционная варочная панель Kuppersberg ICS 612 - фото 5
Индукционная варочная панель Kuppersberg ICS 612 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Индукционная варочная поверхность
Тип панели
индукционная
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
7200
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Индикатор тепла
Да
  • Индукционная варочная панель Kuppersberg ICS 612 - фото 1
  • Индукционная варочная панель Kuppersberg ICS 612 - фото 2
  • Индукционная варочная панель Kuppersberg ICS 612 - фото 3
  • Индукционная варочная панель Kuppersberg ICS 612 - фото 4
  • Индукционная варочная панель Kuppersberg ICS 612 - фото 5
  • Индукционная варочная панель Kuppersberg ICS 612 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 610821
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Характеристики

Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Индукционная варочная поверхность
Тип панели
индукционная
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
7200
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Размер ниши для встраивания
56x48 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
5.7x59x52 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
64х59х6
Вес, кг.
10.5

Описание товара Индукционная варочная панель Kuppersberg ICS 612

Индукционная панель на четыре конфорки — один из наиболее классических вариантов для современной кухни. В данной модели использована черная стеклокерамика, которая обеспечивает ее прочность, а также визуально подходит практически под любой интерьер. Для обозначения конфорок и кнопок управления производитель выбрал четкую белую графику, которая заметна и понятна каждому. Варочная поверхность оснащена несколькими дополнительными функциями, которые облегчают приготовление и дарят вам возможности сохранить блюда свежими и теплыми дольше обычного. Кроме того, вы можете объединить пару конфорок в одну большую зону, на которую без проблем встанет утятница или другая нестандартная посуда. Для ускорения варки или кипячения можно использовать функцию Booster, которая повысит мощность нагрева до максимума на короткое время. встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети



Теги товара: сенсорные

Отзывы о товаре Индукционная варочная панель Kuppersberg ICS 612




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Характеристики
Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Индукционная варочная поверхность
Тип панели
индукционная
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
7200
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Размер ниши для встраивания
56x48 см
Развернуть
Габаритные размеры (ШхВхГ)
5.7x59x52 см
Страна производитель
Китай
Описание
Индукционная панель на четыре конфорки — один из наиболее классических вариантов для современной кухни. В данной модели использована черная стеклокерамика, которая обеспечивает ее прочность, а также визуально подходит практически под любой интерьер. Для обозначения конфорок и кнопок управления производитель выбрал четкую белую графику, которая заметна и понятна каждому. Варочная поверхность оснащена несколькими дополнительными функциями, которые облегчают приготовление и дарят вам возможности сохранить блюда свежими и теплыми дольше обычного. Кроме того, вы можете объединить пару конфорок в одну большую зону, на которую без проблем встанет утятница или другая нестандартная посуда. Для ускорения варки или кипячения можно использовать функцию Booster, которая повысит мощность нагрева до максимума на короткое время. встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети


Теги товара: сенсорные
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Доставка
Отзывы


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