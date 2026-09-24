Индукционная варочная панель Bosch PIE631HB1E Serie 6, черная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
7400
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
38 350 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 720248
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип
индукционная
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
7400
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Размер ниши для встраивания
56х49-50
Габаритные размеры (ШхВхГ)
592x51x522мм
Страна производитель
Испания
Размеры в упаковке, см
76х61х13
Вес, кг.
17.3
Описание товара Индукционная варочная панель Bosch PIE631HB1E Serie 6, черная
Индукционная варочная панель Bosch PIE631HB1E Serie 6, черная
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, белые
Теги товара: сенсорные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип
индукционная
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
7400
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Размер ниши для встраивания
56х49-50
Развернуть
Габаритные размеры (ШхВхГ)
592x51x522мм
Страна производитель
Испания
Индукционная варочная панель Bosch PIE631HB1E Serie 6, черная
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, белые
Теги товара: сенсорные
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, белые
Теги товара: сенсорные
Индукционная варочная панель Bosch PIE631HB1E Serie 6, черная - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Индукционная варочная панель Bosch PIE631HB1E Serie 6, черная