Индукционная варочная панель Midea MIH67783SB
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Индукционная варочная поверхность
Тип панели
индукционная
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
7400
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 693531
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Индукционная варочная поверхность
Тип панели
индукционная
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
7400
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Подключение
стандартное
Размер ниши для встраивания
56x49 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
59x6.2x52 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
66х58х12
Вес, кг.
12
Описание товара Индукционная варочная панель Midea MIH67783SB
Индукционная варочная поверхность Midea MIH67783SB оснащена 4-мя зонами нагрева и двумя расширяемыми зонами, обеспечивая комфортное и качественное приготовление различной домашней пищи. Функция Booster станет незаменимой помощницей, когда возникла необходимость мгновенно вскипятить необходимый объем воды. В данной модели предусмотрен таймер, конфорки отключаются автоматически. Варочная поверхность оборудована функцией блокировки.
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Теги товара: сенсорные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Индукционная варочная поверхность
Тип панели
индукционная
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
7400
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
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Подключение
стандартное
Размер ниши для встраивания
56x49 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
59x6.2x52 см
Страна производитель
Китай
Индукционная варочная поверхность Midea MIH67783SB оснащена 4-мя зонами нагрева и двумя расширяемыми зонами, обеспечивая комфортное и качественное приготовление различной домашней пищи. Функция Booster станет незаменимой помощницей, когда возникла необходимость мгновенно вскипятить необходимый объем воды. В данной модели предусмотрен таймер, конфорки отключаются автоматически. Варочная поверхность оборудована функцией блокировки.
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, белые
Теги товара: сенсорные
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, белые
Теги товара: сенсорные
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