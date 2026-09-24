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Индукционная варочная панель Bosch PUG611AA5E черная купить с доставкой в Москве
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Индукционная варочная панель Bosch PUG611AA5E черная

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Индукционная варочная панель Bosch PUG611AA5E черная - фото 1
Индукционная варочная панель Bosch PUG611AA5E черная - фото 2
Индукционная варочная панель Bosch PUG611AA5E черная - фото 3
Индукционная варочная панель Bosch PUG611AA5E черная - фото 4
Индукционная варочная панель Bosch PUG611AA5E черная - фото 5
Индукционная варочная панель Bosch PUG611AA5E черная - фото 6
Индукционная варочная панель Bosch PUG611AA5E черная - фото 7
Индукционная варочная панель Bosch PUG611AA5E черная - фото 8
Индукционная варочная панель Bosch PUG611AA5E черная - фото 9
Индукционная варочная панель Bosch PUG611AA5E черная - фото 10
Индукционная варочная панель Bosch PUG611AA5E черная - фото 11
Индукционная варочная панель Bosch PUG611AA5E черная - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип панели
индукционная
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
4600
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
  • Индукционная варочная панель Bosch PUG611AA5E черная - фото 1
  • Индукционная варочная панель Bosch PUG611AA5E черная - фото 2
  • Индукционная варочная панель Bosch PUG611AA5E черная - фото 3
  • Индукционная варочная панель Bosch PUG611AA5E черная - фото 4
  • Индукционная варочная панель Bosch PUG611AA5E черная - фото 5
  • Индукционная варочная панель Bosch PUG611AA5E черная - фото 6
  • Индукционная варочная панель Bosch PUG611AA5E черная - фото 7
  • Индукционная варочная панель Bosch PUG611AA5E черная - фото 8
  • Индукционная варочная панель Bosch PUG611AA5E черная - фото 9
  • Индукционная варочная панель Bosch PUG611AA5E черная - фото 10
  • Индукционная варочная панель Bosch PUG611AA5E черная - фото 11
  • Индукционная варочная панель Bosch PUG611AA5E черная - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716607
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип панели
индукционная
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
4600
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Подключение
кабель без вилки
Размер ниши для встраивания
5.1х56х49-50 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
592 x 51 x 522 мм
Страна производитель
Испания
Размеры в упаковке, см
76х61х13
Вес, кг.
12.8

Описание товара Индукционная варочная панель Bosch PUG611AA5E черная

Электрическая варочная панель, тип конфорок индукционные, количество конфорок 4, материал поверхности стеклокерамика, управление: сенсорное управление, режим Booster, особенности: защита от детей, защитное отключение, индикатор остаточного тепла, таймер , ширина встраивания 56 см.



Теги товара: сенсорные

Отзывы о товаре Индукционная варочная панель Bosch PUG611AA5E черная




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип панели
индукционная
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
4600
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Развернуть
Подключение
кабель без вилки
Размер ниши для встраивания
5.1х56х49-50 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
592 x 51 x 522 мм
Страна производитель
Испания
Описание
Электрическая варочная панель, тип конфорок индукционные, количество конфорок 4, материал поверхности стеклокерамика, управление: сенсорное управление, режим Booster, особенности: защита от детей, защитное отключение, индикатор остаточного тепла, таймер , ширина встраивания 56 см.


Теги товара: сенсорные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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