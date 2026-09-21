Индукционная варочная панель Kuppersberg ICS 645 F
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Характеристики
Описание товара Индукционная варочная панель Kuppersberg ICS 645 F
Варочная панель работает на индукционном нагреве — это значит, что повышается температура непосредственно посуды, в которой готовится блюдо. Таким образом промежуточная ступень с предварительным нагревом конфорки пропускается — сокращается время, повышается безопасность. Количество конфорок в этой модели: 4. Особенности панели конфорок, на которые стоит обратить внимание: Induction, Bridge. Модель Куперсберг ICS 645 F входит в дизайн-линейку: Современный дизайн. Цвет — черный. Благодаря рамке она отделена от рабочей зоны и прочнее закреплена на столешнице. Материал самой поверхности: стеклокерамика. Управление этой моделью электронное. Для переключения уровней нагрева, выбора функций используются следующие переключатели: сенсорные/TouchControl. Продвинутая система контроля за прибором делают его современным и отвечающим на главные запросы покупателя. В вашем распоряжении разные степени нагрева — каждая из них может понадобиться в зависимости от рецепта, а также от цели: приготовления, разогрева уже готовых блюд и т.д. Регулировка 9-ступенчатая. Благодаря специальной опции Power можно не устанавливать максимальную температуру, так как потом придется вовремя ее менять вручную. В этом режиме мощность сама подскакивает до предельных значений, но на короткое время, а затем также автоматически возвращается к прежним настройкам. Вы можете поставить нагрев на паузу тоже на небольшой промежуток времени, если надо отвлечься от готовки, но нужно помнить, что этот перерыв быстро закончится. Функция поддержания тепла дает возможность сохранить свежесть приготовленных блюд, даже если до ужина еще далеко. встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети
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Теги товара: сенсорные
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Теги товара: сенсорные
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