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Электрическая варочная панель Bosch PKE611BA2E черная купить с доставкой в Москве
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Электрическая варочная панель Bosch PKE611BA2E черная

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Электрическая варочная панель Bosch PKE611BA2E черная - фото 1
Электрическая варочная панель Bosch PKE611BA2E черная - фото 2
Электрическая варочная панель Bosch PKE611BA2E черная - фото 3
Электрическая варочная панель Bosch PKE611BA2E черная - фото 4
Электрическая варочная панель Bosch PKE611BA2E черная - фото 5
Электрическая варочная панель Bosch PKE611BA2E черная - фото 6
Электрическая варочная панель Bosch PKE611BA2E черная - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
электрическая
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
6600
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
  • Электрическая варочная панель Bosch PKE611BA2E черная - фото 1
  • Электрическая варочная панель Bosch PKE611BA2E черная - фото 2
  • Электрическая варочная панель Bosch PKE611BA2E черная - фото 3
  • Электрическая варочная панель Bosch PKE611BA2E черная - фото 4
  • Электрическая варочная панель Bosch PKE611BA2E черная - фото 5
  • Электрическая варочная панель Bosch PKE611BA2E черная - фото 6
  • Электрическая варочная панель Bosch PKE611BA2E черная - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 678078
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
электрическая
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
6600
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Подключение
кабель без вилки
Размер ниши для встраивания
56x49
Габаритные размеры (ШхВхГ)
59,2х4,5х52,2 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
75х59х20
Вес, кг.
14

Описание товара Электрическая варочная панель Bosch PKE611BA2E черная

Электрическая варочная поверхность Bosch PKE611BA2E оснащена 4 конфорками различного размера и мощности, которые позволят вам как разогреть, так и приготовить впечатляющие кулинарные изыски – просто подберите подходящую интенсивность нагрева, используя сенсорную панель управления. Индикаторы остаточного тепла обеспечат понижение затрат на энергоснабжение, ведь вам не придется включать устройство, чтобы довести те или иные блюда до необходимой степени готовности. Электрическая варочная поверхность Bosch PKE611BA2E выполнена на основе стеклокерамики – материала, который весьма устойчив к постоянному воздействию высоких температур. Кроме того, вы по достоинству оцените его легкую и беспрепятственную очистку от любых загрязнений. Касание по соответствующей кнопке мгновенно заблокирует доступ к возможному функционалу кухонной ассистентки.



Теги товара: сенсорные

Отзывы о товаре Электрическая варочная панель Bosch PKE611BA2E черная




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
электрическая
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
6600
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Развернуть
Подключение
кабель без вилки
Размер ниши для встраивания
56x49
Габаритные размеры (ШхВхГ)
59,2х4,5х52,2 см
Страна производитель
Германия
Описание
Электрическая варочная поверхность Bosch PKE611BA2E оснащена 4 конфорками различного размера и мощности, которые позволят вам как разогреть, так и приготовить впечатляющие кулинарные изыски – просто подберите подходящую интенсивность нагрева, используя сенсорную панель управления. Индикаторы остаточного тепла обеспечат понижение затрат на энергоснабжение, ведь вам не придется включать устройство, чтобы довести те или иные блюда до необходимой степени готовности. Электрическая варочная поверхность Bosch PKE611BA2E выполнена на основе стеклокерамики – материала, который весьма устойчив к постоянному воздействию высоких температур. Кроме того, вы по достоинству оцените его легкую и беспрепятственную очистку от любых загрязнений. Касание по соответствующей кнопке мгновенно заблокирует доступ к возможному функционалу кухонной ассистентки.


Теги товара: сенсорные
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Доставка
Отзывы


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