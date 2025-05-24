Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 603
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
электрическая
Материал поверхности
стеклокерамика
Цвет
черный
Мощность
6500
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 780 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 688939
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
электрическая
Материал поверхности
стеклокерамика
Цвет
черный
Мощность
6500
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Подключение
стандартное
Размер ниши для встраивания
50x56 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
59х5х52 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
66х57х12
Вес, кг.
8.2
Описание товара Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 603
Электрическая варочная панель ECS 603 из стеклокерамики будет уместна на каждой кухне, спроектированной в Hi-Tech-стиле. Встраиваемая варочная поверхность ECS 603 – прямое доказательство того, что готовить можно с удовольствием. Удобное управление одним пальцем без повторных нажатий. Легко и просто передвигая палец, вы настраиваете мощность нагрева конфорки. Экономит время и помогает в готовке.
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, белые
Теги товара: сенсорные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
электрическая
Материал поверхности
стеклокерамика
Цвет
черный
Мощность
6500
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Подключение
стандартное
Развернуть
Размер ниши для встраивания
50x56 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
59х5х52 см
Страна производитель
Германия
Электрическая варочная панель ECS 603 из стеклокерамики будет уместна на каждой кухне, спроектированной в Hi-Tech-стиле. Встраиваемая варочная поверхность ECS 603 – прямое доказательство того, что готовить можно с удовольствием. Удобное управление одним пальцем без повторных нажатий. Легко и просто передвигая палец, вы настраиваете мощность нагрева конфорки. Экономит время и помогает в готовке.
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, белые
Теги товара: сенсорные
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, белые
Теги товара: сенсорные
Достоинства:
Комментарий:
Очень хорошая. Нам понравилась
Достоинства:
Комментарий:
Отличная панель! Пользуемся с удовольствием.
Достоинства:
Комментарий:
Установили панель варочную .Долго выбирали , довольны на все сто процентов. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
товар полностью соответствует описанию еще не подключали, на вид все целое
Достоинства:
Комментарий:
Варочная панель хорошая. Вода закипает быстро. Хорошо, что есть блокировка. Если убегает вода при кипении, включается блокировка, что очень здорово и безопасно
Достоинства:
Комментарий:
варочная панель потрясающая
Достоинства:
Комментарий:
Доставка быстрая,пришло хорошо упаковано, панель целая!!!Подключили работает, нагревается очень быстро, покупкой очень довольна! Отдельное спасибо продавцу за то что очень оперативно отвечает на все интересующие вопросы!
Достоинства:
Комментарий:
Работа тет без нареканий, визуально - красота
Достоинства:
Комментарий:
Панель очень понравилась. Простое управление. Поверхность очень гладкая, когда например, перемешиваю что-то на сковороде, сковорода двигается, нужно придерживать. В наборе есть скребок для очищения поверхности, защелки для установки, резинка.
Достоинства:
Комментарий:
Доставка быстрая,пришло всё хорошо упаковано, панель целая,красивенная!!! Дома подключили,проверили, работает, нагревается очень быстро, управление понятное, покупкой очень довольна!
Достоинства:
Комментарий:
Отличная варочная панель, покупаем уже второй раз в квартиру и загородный дом.
Достоинства:
Комментарий:
Стильная варочная, вписалась как влитая
Достоинства:
Комментарий:
работает отлично. удобное, понятное управление. с установкой проблем не возникло
Достоинства:
Комментарий:
мечта сбылась. всё интуитивно понятно. стильная и красивая. хочется творить.
Достоинства:
Комментарий:
хорошая)простая в использовании)
Достоинства:
Комментарий:
Плита хорошая, управление лёгкое, для меня расположение камфорок удобное в комплектации всё есть, скребок, уплотнительная лента, провод для подключения с обжатыми контактами , инструкция ну а как будет работать покажет время. Покупкой доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Варочная панель очень понравилась. Удобное управление, довольно быстро нагревается. Качество на высоте! Доставка отличная. Рекомендую к покупке!
Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 603 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 603
Достоинства:
Комментарий:
Очень хорошая. Нам понравилась
Достоинства:
Комментарий:
Отличная панель! Пользуемся с удовольствием.
Достоинства:
Комментарий:
Установили панель варочную .Долго выбирали , довольны на все сто процентов. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
товар полностью соответствует описанию еще не подключали, на вид все целое
Достоинства:
Комментарий:
Варочная панель хорошая. Вода закипает быстро. Хорошо, что есть блокировка. Если убегает вода при кипении, включается блокировка, что очень здорово и безопасно
Достоинства:
Комментарий:
варочная панель потрясающая
Достоинства:
Комментарий:
Доставка быстрая,пришло хорошо упаковано, панель целая!!!Подключили работает, нагревается очень быстро, покупкой очень довольна! Отдельное спасибо продавцу за то что очень оперативно отвечает на все интересующие вопросы!
Достоинства:
Комментарий:
Работа тет без нареканий, визуально - красота
Достоинства:
Комментарий:
Панель очень понравилась. Простое управление. Поверхность очень гладкая, когда например, перемешиваю что-то на сковороде, сковорода двигается, нужно придерживать. В наборе есть скребок для очищения поверхности, защелки для установки, резинка.
Достоинства:
Комментарий:
Доставка быстрая,пришло всё хорошо упаковано, панель целая,красивенная!!! Дома подключили,проверили, работает, нагревается очень быстро, управление понятное, покупкой очень довольна!
Достоинства:
Комментарий:
Отличная варочная панель, покупаем уже второй раз в квартиру и загородный дом.
Достоинства:
Комментарий:
Стильная варочная, вписалась как влитая
Достоинства:
Комментарий:
работает отлично. удобное, понятное управление. с установкой проблем не возникло
Достоинства:
Комментарий:
мечта сбылась. всё интуитивно понятно. стильная и красивая. хочется творить.
Достоинства:
Комментарий:
хорошая)простая в использовании)
Достоинства:
Комментарий:
Плита хорошая, управление лёгкое, для меня расположение камфорок удобное в комплектации всё есть, скребок, уплотнительная лента, провод для подключения с обжатыми контактами , инструкция ну а как будет работать покажет время. Покупкой доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Варочная панель очень понравилась. Удобное управление, довольно быстро нагревается. Качество на высоте! Доставка отличная. Рекомендую к покупке!