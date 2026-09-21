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Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 623 купить с доставкой в Москве
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Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 623

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Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 623 - фото 1
Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 623 - фото 2
Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 623 - фото 3
Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 623 - фото 4
Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 623 - фото 5
Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 623 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
электрическая
Материал поверхности
стеклокерамика
Цвет
черный
Мощность
6700
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
  • Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 623 - фото 1
  • Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 623 - фото 2
  • Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 623 - фото 3
  • Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 623 - фото 4
  • Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 623 - фото 5
  • Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 623 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688938
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Характеристики

Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
электрическая
Материал поверхности
стеклокерамика
Цвет
черный
Мощность
6700
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Подключение
стандартное
Размер ниши для встраивания
50x56 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
59х5х52 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
64х56х10
Вес, кг.
12.5

Описание товара Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 623

Электрическая варочная панель, тип конфорок Hi-Light, количество конфорок 4, материал поверхности стеклокерамика, управление сенсорное, изменяемая зона нагрева, защитное отключение, индикатор остаточного тепла, защита от детей, таймер , ширина встраивания 56 см.



Теги товара: сенсорные

Отзывы о товаре Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 623




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Характеристики
Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
электрическая
Материал поверхности
стеклокерамика
Цвет
черный
Мощность
6700
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Подключение
стандартное
Развернуть
Размер ниши для встраивания
50x56 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
59х5х52 см
Страна производитель
Китай
Описание
Электрическая варочная панель, тип конфорок Hi-Light, количество конфорок 4, материал поверхности стеклокерамика, управление сенсорное, изменяемая зона нагрева, защитное отключение, индикатор остаточного тепла, защита от детей, таймер , ширина встраивания 56 см.


Теги товара: сенсорные
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Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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