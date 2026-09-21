Описание товара Электрическая варочная панель Korting HK 63910 B

Встраиваемая электрическая варочная панель HK 63910 B шириной 60 см изготовлена из черной стеклокерамики. Модель оснащена четырьмя конфорками, включая специальную с двумя зонами расширения: тройной круглой и двойной овальной. Выбор различных диаметров зон нагрева позволяет использовать посуду разных форм и размеров. Сенсорное управление нового поколения Slider Touch Control обеспечивает легкость контроля процесса приготовления одним касанием. Электронный таймер позволяет установить необходимое время, а функция Stop&Go временно приостанавливает процесс работы, сохраняя настройки и переходя в режим поддержания тепла. Функция автоматического отключения гарантирует безопасность, если пользователь забыл выключить прибор самостоятельно. Индикатор остаточного тепла и блокировка управления также увеличивает уровень безопасности в процессе эксплуатации. Сенсорное управление «Slider Touch Control». Korting предлагает сенсорное управление варочных поверхностей нового поколения. Просто проведите пальцем по шкале сенсорного дисплея, чтобы выбрать нужную температуру или сразу нажмите на нужный вам режим. Вы можете полностью контролировать процесс приготовления всего одним нажатием на сенсор, теперь управление варочной панелью стало легким и понятным. Функция «Stop&Go». Данная функция позволяет поставить процесс приготовления на паузу. При использовании функции варочная поверхность Korting запоминает все настройки рабочих конфорок и переводит их в режим поддержания тепла, это очень удобно если вам нужно оставить процесс приготовления и встретить гостей или ответить на телефонный звонок, а для возвращения к приготовлению Вам нужно повторно нажать на кнопку «Stop&Go» и варочная панель вернет все выставленные режимы до паузы. HiLight. Зоны нагрева Korting оборудованы современными нагревательными элементами HiLight. В этих конфорках в качестве нагревательного элемента применяется уложенная змейкой лента из высокоомного сплава, конфорка достигает установленной рабочей температуры буквально за считанные секунды, позволяет плавно регулировать мощность, излучаемое тепло очень равномерно распределяется по всей рабочей зоне. Автоматическое отключение. Специальная функция, которая автоматически отключает варочную панель в случае, если пользователь забыл это сделать сам. Время экстренного отключения панели или включенных конфорок зависит от заранее выбранного шага нагрева. Можно быть полностью уверенным в безопасности приготовления. Индикация остаточного тепла. Световой индикатор в варочных поверхностях Korting горит, пока температура соответствующего нагревательного поля не понизится до 60°С. Это можно также использовать для подогрева блюд при уже выключенной варочной панели, что позволяет экономить электроэнергию, а так же сообщит когда можно приступать к очистки поверхности. Трехконтурная зона расширения. Такая зона нагрева облегчает выбор посуды для приготовления, благодаря выбору из трех разных диаметров зон нагрева, вы можете использовать для приготовления большую сковороду, средний сотейник или маленькую кастрюлю, а верно подобранная зона нагрева дополнительно поможет экономить электроэнергию и защитит ручки вашей посуды от излишнего нагрева. Выбрать диаметр зоны вы можете одним нажатием на сенсор панели управления. Наличие разных зон расширения делает эксплуатацию варочной поверхности более удобной и позволяет использовать посуду разного диаметра. Таймер. Электронный таймер поможет установить время продолжительности приготовления, после которого варочная поверхность остановит свою работу. Электронный таймер позволяет устанавливать акустический сигнал, который подается по истечению заданного времени даже, если варочная панель не находится в режиме приготовления. Установите временной отрезок для приготовления блюда и занимайтесь своими делами, в нужное время таймер сам выключит зону нагрева или оповестит Вас об окончании временного промежутка.