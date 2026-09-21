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Индукционная варочная панель Korting HIB 35900 HID, 30 см купить с доставкой в Москве
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Индукционная варочная панель Korting HIB 35900 HID, 30 см

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Индукционная варочная панель Korting HIB 35900 HID, 30 см - фото 1
Индукционная варочная панель Korting HIB 35900 HID, 30 см - фото 2
Индукционная варочная панель Korting HIB 35900 HID, 30 см - фото 3
Индукционная варочная панель Korting HIB 35900 HID, 30 см - фото 4
Индукционная варочная панель Korting HIB 35900 HID, 30 см - фото 5
Индукционная варочная панель Korting HIB 35900 HID, 30 см - фото 6
Индукционная варочная панель Korting HIB 35900 HID, 30 см - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Индукционная варочная поверхность
Материал корпуса
стеклокерамика
Общее количество конфорок
2
Цвет
черный
Мощность
3500
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
  • Индукционная варочная панель Korting HIB 35900 HID, 30 см - фото 1
  • Индукционная варочная панель Korting HIB 35900 HID, 30 см - фото 2
  • Индукционная варочная панель Korting HIB 35900 HID, 30 см - фото 3
  • Индукционная варочная панель Korting HIB 35900 HID, 30 см - фото 4
  • Индукционная варочная панель Korting HIB 35900 HID, 30 см - фото 5
  • Индукционная варочная панель Korting HIB 35900 HID, 30 см - фото 6
  • Индукционная варочная панель Korting HIB 35900 HID, 30 см - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691774
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Характеристики

Бренд
Korting
Тип товара
Индукционная варочная поверхность
Тип
индукционная
Материал корпуса
стеклокерамика
Общее количество конфорок
2
Цвет
черный
Мощность
3500
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Размер ниши для встраивания
26 x 49 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х36х11
Вес, кг.
5

Описание товара Индукционная варочная панель Korting HIB 35900 HID, 30 см

Варочная панель Korting представляет собой элегантное и функциональное решение для современной кухни. Выполненная в стильном черном цвете, эта индукционная панель имеет гладкую стеклокерамическую поверхность, что не только придаёт ей изысканный вид, но и обеспечивает лёгкость в уходе. Оснащённая двумя конфорками, панель предлагает мощность в 3500 Вт, что позволяет быстро и эффективно готовить любые блюда. Сенсорное управление обеспечит простоту использования и точную настройку температур, а наличие индикатора остаточного тепла повысит безопасность, показывая, какие зоны ещё не остыли. Безопасность эксплуатации гарантируется также функцией блокировки панели, предотвращающей случайные переключения, и автоотключением, которое автоматически завершит готовку по истечении заданного времени. Таймер конфорок даст возможность точно планировать процесс приготовления, что особенно удобно для занятых людей. Варочная панель Korting — это сочетание передовых технологий и стильного дизайна, обеспечивающее комфортное и приятное времяпрепровождение на кухне.



Теги товара: сенсорные

Отзывы о товаре Индукционная варочная панель Korting HIB 35900 HID, 30 см




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Характеристики
Бренд
Korting
Тип товара
Индукционная варочная поверхность
Тип
индукционная
Материал корпуса
стеклокерамика
Общее количество конфорок
2
Цвет
черный
Мощность
3500
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
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Размер ниши для встраивания
26 x 49 см
Страна производитель
Китай
Описание
Варочная панель Korting представляет собой элегантное и функциональное решение для современной кухни. Выполненная в стильном черном цвете, эта индукционная панель имеет гладкую стеклокерамическую поверхность, что не только придаёт ей изысканный вид, но и обеспечивает лёгкость в уходе. Оснащённая двумя конфорками, панель предлагает мощность в 3500 Вт, что позволяет быстро и эффективно готовить любые блюда. Сенсорное управление обеспечит простоту использования и точную настройку температур, а наличие индикатора остаточного тепла повысит безопасность, показывая, какие зоны ещё не остыли. Безопасность эксплуатации гарантируется также функцией блокировки панели, предотвращающей случайные переключения, и автоотключением, которое автоматически завершит готовку по истечении заданного времени. Таймер конфорок даст возможность точно планировать процесс приготовления, что особенно удобно для занятых людей. Варочная панель Korting — это сочетание передовых технологий и стильного дизайна, обеспечивающее комфортное и приятное времяпрепровождение на кухне.


Теги товара: сенсорные
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