Индукционная варочная панель Korting HIB 35900 HID, 30 см
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Индукционная варочная панель Korting HIB 35900 HID, 30 см
Варочная панель Korting представляет собой элегантное и функциональное решение для современной кухни. Выполненная в стильном черном цвете, эта индукционная панель имеет гладкую стеклокерамическую поверхность, что не только придаёт ей изысканный вид, но и обеспечивает лёгкость в уходе. Оснащённая двумя конфорками, панель предлагает мощность в 3500 Вт, что позволяет быстро и эффективно готовить любые блюда. Сенсорное управление обеспечит простоту использования и точную настройку температур, а наличие индикатора остаточного тепла повысит безопасность, показывая, какие зоны ещё не остыли. Безопасность эксплуатации гарантируется также функцией блокировки панели, предотвращающей случайные переключения, и автоотключением, которое автоматически завершит готовку по истечении заданного времени. Таймер конфорок даст возможность точно планировать процесс приготовления, что особенно удобно для занятых людей. Варочная панель Korting — это сочетание передовых технологий и стильного дизайна, обеспечивающее комфортное и приятное времяпрепровождение на кухне.
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, белые
Теги товара: сенсорные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 25 100 руб.6275 руб. в СплитГазовая варочная панель Korting HG 665 CTX
-
В наличииЦена 26 730 руб.6683 руб. в СплитГазовая варочная панель Korting HG 674 CTRN
-
В наличииЦена 29 310 руб.7328 руб. в СплитИндукционная варочная панель Korting HI 43053 B, 45 см
-
В наличииЦена 30 790 руб.7698 руб. в СплитГазовая варочная панель Korting HGG 6911 CTRB
-
В наличииЦена 45 780 руб.11445 руб. в СплитИндукционная варочная панель Korting HI 64560 BCG
-
В наличииЦена 87 050 руб.21763 руб. в СплитИндукционная варочная панель Korting HIB 95750 BW SMART, 90 см
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, белые
Теги товара: сенсорные
Отзывы о товаре Индукционная варочная панель Korting HIB 35900 HID, 30 см