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Характеристики
Тип товара
Газовая варочная поверхность
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 140 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 691996
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Описание товара Газовая варочная панель Korting HG 6235 CTN
Во всех моделях Korting установлена система безопасности «Газ-контроль». Данная функция перекрывает подачу газа в случае, если конфорка случайно погаснет. Вам больше не придется пользоваться спичками и зажигалками. Система «Электроподжиг» от K?rting очень удобна и абсолютно безопасна. Просто поверните и нажмите регулятор — конфорка автоматически зажжется. Держатели из чугуна эргономичны и очень устойчивы. Вам будет удобно готовить на поверхностях K?rting, а риск падения кастрюль и пролива жидкостей сводится к минимуму. Поворотные регуляторы газовых варочных поверхностей K?rting выполнены из металла, что создает профессиональный стиль и препятствует их перегреву. Мощная горелка WOK перемещена по сравнению со стандартным размещением и расположена на передней части поверхности, что исключает нагрев стеновых панелей кухни, такое расположение более удобное для приготовление объёмных блюд.
Во всех моделях Korting установлена система безопасности «Газ-контроль». Данная функция перекрывает подачу газа в случае, если конфорка случайно погаснет. Вам больше не придется пользоваться спичками и зажигалками. Система «Электроподжиг» от K?rting очень удобна и абсолютно безопасна. Просто поверните и нажмите регулятор — конфорка автоматически зажжется. Держатели из чугуна эргономичны и очень устойчивы. Вам будет удобно готовить на поверхностях K?rting, а риск падения кастрюль и пролива жидкостей сводится к минимуму. Поворотные регуляторы газовых варочных поверхностей K?rting выполнены из металла, что создает профессиональный стиль и препятствует их перегреву. Мощная горелка WOK перемещена по сравнению со стандартным размещением и расположена на передней части поверхности, что исключает нагрев стеновых панелей кухни, такое расположение более удобное для приготовление объёмных блюд.
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