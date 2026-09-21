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Газовая варочная панель Korting HG 6235 CTN купить с доставкой в Москве
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Газовая варочная панель Korting HG 6235 CTN

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Встраиваемая газовая варочная панель Korting HG 6235 CTN - фото 1
Встраиваемая газовая варочная панель Korting HG 6235 CTN - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газовая варочная поверхность
  • Встраиваемая газовая варочная панель Korting HG 6235 CTN - фото 1
  • Встраиваемая газовая варочная панель Korting HG 6235 CTN - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691996
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Характеристики

Бренд
Korting
Тип товара
Газовая варочная поверхность
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
67х60х17
Вес, кг.
15

Описание товара Газовая варочная панель Korting HG 6235 CTN

Во всех моделях Korting установлена система безопасности «Газ-контроль». Данная функция перекрывает подачу газа в случае, если конфорка случайно погаснет. Вам больше не придется пользоваться спичками и зажигалками. Система «Электроподжиг» от K?rting очень удобна и абсолютно безопасна. Просто поверните и нажмите регулятор — конфорка автоматически зажжется. Держатели из чугуна эргономичны и очень устойчивы. Вам будет удобно готовить на поверхностях K?rting, а риск падения кастрюль и пролива жидкостей сводится к минимуму. Поворотные регуляторы газовых варочных поверхностей K?rting выполнены из металла, что создает профессиональный стиль и препятствует их перегреву. Мощная горелка WOK перемещена по сравнению со стандартным размещением и расположена на передней части поверхности, что исключает нагрев стеновых панелей кухни, такое расположение более удобное для приготовление объёмных блюд.

Отзывы о товаре Газовая варочная панель Korting HG 6235 CTN




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Характеристики
Бренд
Korting
Тип товара
Газовая варочная поверхность
Страна производитель
Китай
Описание
Во всех моделях Korting установлена система безопасности «Газ-контроль». Данная функция перекрывает подачу газа в случае, если конфорка случайно погаснет. Вам больше не придется пользоваться спичками и зажигалками. Система «Электроподжиг» от K?rting очень удобна и абсолютно безопасна. Просто поверните и нажмите регулятор — конфорка автоматически зажжется. Держатели из чугуна эргономичны и очень устойчивы. Вам будет удобно готовить на поверхностях K?rting, а риск падения кастрюль и пролива жидкостей сводится к минимуму. Поворотные регуляторы газовых варочных поверхностей K?rting выполнены из металла, что создает профессиональный стиль и препятствует их перегреву. Мощная горелка WOK перемещена по сравнению со стандартным размещением и расположена на передней части поверхности, что исключает нагрев стеновых панелей кухни, такое расположение более удобное для приготовление объёмных блюд.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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