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Индукционная варочная панель Kuppersberg ICS 622 R купить с доставкой в Москве
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Индукционная варочная панель Kuppersberg ICS 622 R

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Индукционная варочная панель Kuppersberg ICS 622 R - фото 1
Индукционная варочная панель Kuppersberg ICS 622 R - фото 2
Индукционная варочная панель Kuppersberg ICS 622 R - фото 3
Индукционная варочная панель Kuppersberg ICS 622 R - фото 4
Индукционная варочная панель Kuppersberg ICS 622 R - фото 5
Индукционная варочная панель Kuppersberg ICS 622 R - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Индукционная варочная поверхность
Тип панели
индукционная
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
7200
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
  • Индукционная варочная панель Kuppersberg ICS 622 R - фото 1
  • Индукционная варочная панель Kuppersberg ICS 622 R - фото 2
  • Индукционная варочная панель Kuppersberg ICS 622 R - фото 3
  • Индукционная варочная панель Kuppersberg ICS 622 R - фото 4
  • Индукционная варочная панель Kuppersberg ICS 622 R - фото 5
  • Индукционная варочная панель Kuppersberg ICS 622 R - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 610822
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Характеристики

Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Индукционная варочная поверхность
Тип панели
индукционная
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
7200
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Размер ниши для встраивания
56x48 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
5.7x59x52 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
63х55х10
Вес, кг.
8

Описание товара Индукционная варочная панель Kuppersberg ICS 622 R

Индукционная варочная панель — современный, эффективный и экономичный вариант для вашей кухни. Благодаря тому, что нагревается непосредственно посуда, не тратится лишняя энергия на прогрев панели под ней и вокруг нее. Это не только просто, но и безопасно, так как сокращается вероятность случайных ожогов или повреждений попавших на поверхность предметов. Настраивать конфорки можно с помощью сенсорных кнопок и слайдера на фронтальном крае панели, девять уровней мощности гарантируют оптимальную точность в выборе температур для разных блюд. Обе пары конфорок (левые и правые) можно объединить в цельную продолговатую зону приготовления — на ней можно использовать нестандартную посуду и тем самым увеличить разнообразие доступных рецептов. Если вам нужно срочно отвлечься от готовки на несколько минут, воспользуйтесь кнопкой паузы. встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети



Теги товара: сенсорные

Отзывы о товаре Индукционная варочная панель Kuppersberg ICS 622 R




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Индукционная варочная поверхность
Тип панели
индукционная
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
7200
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
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Размер ниши для встраивания
56x48 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
5.7x59x52 см
Страна производитель
Китай
Описание
Индукционная варочная панель — современный, эффективный и экономичный вариант для вашей кухни. Благодаря тому, что нагревается непосредственно посуда, не тратится лишняя энергия на прогрев панели под ней и вокруг нее. Это не только просто, но и безопасно, так как сокращается вероятность случайных ожогов или повреждений попавших на поверхность предметов. Настраивать конфорки можно с помощью сенсорных кнопок и слайдера на фронтальном крае панели, девять уровней мощности гарантируют оптимальную точность в выборе температур для разных блюд. Обе пары конфорок (левые и правые) можно объединить в цельную продолговатую зону приготовления — на ней можно использовать нестандартную посуду и тем самым увеличить разнообразие доступных рецептов. Если вам нужно срочно отвлечься от готовки на несколько минут, воспользуйтесь кнопкой паузы. встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети


Теги товара: сенсорные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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