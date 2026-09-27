Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Индукционная варочная поверхность
Тип панели
индукционная
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
7200
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 470 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 610822
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Описание товара Индукционная варочная панель Kuppersberg ICS 622 R
Индукционная варочная панель — современный, эффективный и экономичный вариант для вашей кухни. Благодаря тому, что нагревается непосредственно посуда, не тратится лишняя энергия на прогрев панели под ней и вокруг нее. Это не только просто, но и безопасно, так как сокращается вероятность случайных ожогов или повреждений попавших на поверхность предметов.
Настраивать конфорки можно с помощью сенсорных кнопок и слайдера на фронтальном крае панели, девять уровней мощности гарантируют оптимальную точность в выборе температур для разных блюд. Обе пары конфорок (левые и правые) можно объединить в цельную продолговатую зону приготовления — на ней можно использовать нестандартную посуду и тем самым увеличить разнообразие доступных рецептов.
Если вам нужно срочно отвлечься от готовки на несколько минут, воспользуйтесь кнопкой паузы.
встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети
Индукционная варочная панель — современный, эффективный и экономичный вариант для вашей кухни. Благодаря тому, что нагревается непосредственно посуда, не тратится лишняя энергия на прогрев панели под ней и вокруг нее. Это не только просто, но и безопасно, так как сокращается вероятность случайных ожогов или повреждений попавших на поверхность предметов.
Настраивать конфорки можно с помощью сенсорных кнопок и слайдера на фронтальном крае панели, девять уровней мощности гарантируют оптимальную точность в выборе температур для разных блюд. Обе пары конфорок (левые и правые) можно объединить в цельную продолговатую зону приготовления — на ней можно использовать нестандартную посуду и тем самым увеличить разнообразие доступных рецептов.
Если вам нужно срочно отвлечься от готовки на несколько минут, воспользуйтесь кнопкой паузы.
встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети
Индукционная варочная панель Kuppersberg ICS 622 R - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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