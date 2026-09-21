Описание товара Газовая варочная панель Korting HGG 4955 CTN, 45 см

Встраиваемая варочная панель KORTING HGG 4955 CTN — это современное и функциональное устройство, предназначенное для приготовления пищи на газу. Панель выполнена в стильном дизайне с черным стеклом, что делает её идеальным дополнением к любой кухне. Встраиваемая варочная панель KORTING HGG 4955 CTN — это идеальное сочетание стиля, комфорта и технологий. Она станет надежным помощником на вашей кухне, делая процесс приготовления пищи еще более приятным и удобным. Стильный дизайн и удобство использования Варочная панель KORTING HGG 4955 CTN выполнена из черного стекла, что придает ей современный и элегантный вид. Она легко встраивается в любую кухонную мебель и organically вписывается в интерьер. Гладкая поверхность стекла облегчает уход и очистку, что делает использование панели максимально комфортным. Три конфорки и WOK Панель оснащена тремя конфорками, включая специальную конфорку WOK. Это позволяет готовить разнообразные блюда, включая азиатскую кухню, с максимальным удобством. Конфорки имеют различные размеры и мощность, что позволяет выбрать оптимальный режим для приготовления любого блюда. Безопасность и контроль Функция газ-контроля обеспечивает безопасность использования панели. Она автоматически отключает подачу газа в случае затухания пламени, что предотвращает утечки газа. Электроподжиг позволяет легко и быстро зажигать конфорки без необходимости использования спичек или зажигалок. Универсальность и готовность к использованию В комплект с варочной панелью входят адаптер для кофейника, адаптер под сжиженный газ и жиклеры под сжиженный газ. Это делает панель универсальной и готовой к использованию в различных условиях, будь то природный газ или сжиженный газ. Адаптер для кофейника позволяет использовать панель для приготовления кофе, что расширяет её функциональные возможности. Компактность и функциональность Ширина панели всего 45 см, что делает её идеальным выбором для небольших кухонь или ограниченного пространства. Несмотря на компактные размеры, панель обладает высокой функциональностью и позволяет готовить разнообразные блюда с максимальным удобством.