Газовая варочная панель Korting HG 645 CRB
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Газовая варочная панель Korting HG 645 CRB
Даже если пламя погаснет, вам не стоит переживать, ведь во всех моделях Korting установлена система безопасности «Газ-контроль». Данная функция просто остановит подачу газа в случае, если конфорка случайно погаснет. Вам больше не придется пользоваться спичками и зажигалками. Система «Электроподжиг» от Korting очень удобна и абсолютно безопасна. Просто поверните и нажмите регулятор — конфорка автоматически зажжется. Korting изготавливает держатели для посуды из высококачественных материалов, чтобы вы могли пользоваться ими долгие годы. Держатели из чугуна эргономичны и очень устойчивы. Благодаря этому вам удобно готовить на поверхностях Korting, а риск падения кастрюль и пролива жидкостей сводится к минимуму. Новое крепление позволяет надежнее фиксировать чугунные держатели, в процессе использования держатели не двигаются в разные стороны, что позволяет безопаснее готовить, без риска опрокинуть или сдвинуть посуду.
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Теги товара: газовые
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Теги товара: газовые
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