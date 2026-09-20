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Электрическая варочная панель Electrolux EHF6232FOK Black купить с доставкой в Москве
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Электрическая варочная панель Electrolux EHF6232FOK Black

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Электрическая варочная панель Electrolux EHF6232FOK Black - фото 1
Электрическая варочная панель Electrolux EHF6232FOK Black - фото 2
Электрическая варочная панель Electrolux EHF6232FOK Black - фото 3
Электрическая варочная панель Electrolux EHF6232FOK Black - фото 4
Электрическая варочная панель Electrolux EHF6232FOK Black - фото 5
Электрическая варочная панель Electrolux EHF6232FOK Black - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
электрическая
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
3
Цвет
черный
Мощность
5700
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
  • Электрическая варочная панель Electrolux EHF6232FOK Black - фото 1
  • Электрическая варочная панель Electrolux EHF6232FOK Black - фото 2
  • Электрическая варочная панель Electrolux EHF6232FOK Black - фото 3
  • Электрическая варочная панель Electrolux EHF6232FOK Black - фото 4
  • Электрическая варочная панель Electrolux EHF6232FOK Black - фото 5
  • Электрическая варочная панель Electrolux EHF6232FOK Black - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 678092
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Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
электрическая
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
3
Цвет
черный
Мощность
5700
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Размер ниши для встраивания
56x49 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
590x38x520мм
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
68х60х12
Вес, кг.
8.6

Описание товара Электрическая варочная панель Electrolux EHF6232FOK Black

Установка независимая / Тип панели электрическая / Материал панели стеклокерамика



Теги товара: сенсорные

Отзывы о товаре Электрическая варочная панель Electrolux EHF6232FOK Black




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
электрическая
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
3
Цвет
черный
Мощность
5700
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Размер ниши для встраивания
56x49 см
Развернуть
Габаритные размеры (ШхВхГ)
590x38x520мм
Страна производитель
Италия
Описание
Установка независимая / Тип панели электрическая / Материал панели стеклокерамика


Теги товара: сенсорные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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