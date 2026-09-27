Top.Mail.Ru
Индукционная варочная панель Bosch Serie 2 PUG61KAA5E купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Индукционная варочная панель Bosch Serie 2 PUG61KAA5E

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Индукционная варочная поверхность Bosch Serie 2 PUG61KAA5E - фото 1
Индукционная варочная поверхность Bosch Serie 2 PUG61KAA5E - фото 2
Индукционная варочная поверхность Bosch Serie 2 PUG61KAA5E - фото 3
Индукционная варочная поверхность Bosch Serie 2 PUG61KAA5E - фото 4
Индукционная варочная поверхность Bosch Serie 2 PUG61KAA5E - фото 5
Индукционная варочная поверхность Bosch Serie 2 PUG61KAA5E - фото 6
Индукционная варочная поверхность Bosch Serie 2 PUG61KAA5E - фото 7
Индукционная варочная поверхность Bosch Serie 2 PUG61KAA5E - фото 8
Индукционная варочная поверхность Bosch Serie 2 PUG61KAA5E - фото 9
Индукционная варочная поверхность Bosch Serie 2 PUG61KAA5E - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Варочная панель
  • Индукционная варочная поверхность Bosch Serie 2 PUG61KAA5E - фото 1
  • Индукционная варочная поверхность Bosch Serie 2 PUG61KAA5E - фото 2
  • Индукционная варочная поверхность Bosch Serie 2 PUG61KAA5E - фото 3
  • Индукционная варочная поверхность Bosch Serie 2 PUG61KAA5E - фото 4
  • Индукционная варочная поверхность Bosch Serie 2 PUG61KAA5E - фото 5
  • Индукционная варочная поверхность Bosch Serie 2 PUG61KAA5E - фото 6
  • Индукционная варочная поверхность Bosch Serie 2 PUG61KAA5E - фото 7
  • Индукционная варочная поверхность Bosch Serie 2 PUG61KAA5E - фото 8
  • Индукционная варочная поверхность Bosch Serie 2 PUG61KAA5E - фото 9
  • Индукционная варочная поверхность Bosch Serie 2 PUG61KAA5E - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 595639
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Варочная панель
Размеры в упаковке, см
66х42х10
Вес, кг.
11.1

Описание товара Индукционная варочная панель Bosch Serie 2 PUG61KAA5E

Индукционная варочная поверхность Bosch Serie 2 PUG61KAA5E – сочетание стильного дизайна, быстрого нагрева даже на нескольких конфорках одновременно и простого ухода. Благодаря функции PowerBoost обеспечивается повышение мощности нагрева, что позволит быстро вскипятить большой объем воды в кастрюле или моментально нагреться сковороде для жарки. Маленький непоседа больше не сможет сбить предустановленные настройки работы прибора, если вы воспользуетесь функцией блокировки от детей. Индукционная варочная поверхность Bosch Serie 2 PUG61KAA5E, представленная в лаконичном черном цвете, располагает четырьмя зонами нагрева на идеально гладкой поверхности из стеклокерамики. Она обеспечивает устройству элегантный и неизменный на протяжении всего срока службы внешний вид, а также простую очистку от загрязнений. Удобная сенсорная панель позволит одним легким касанием включить и выбрать мощность нагрева каждой конфорки. За продолжительный срок службы прибора отвечает система защитного отключения зон нагрева при возникновении риска перегрева.

Отзывы о товаре Индукционная варочная панель Bosch Serie 2 PUG61KAA5E




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Варочная панель
Описание
Индукционная варочная поверхность Bosch Serie 2 PUG61KAA5E – сочетание стильного дизайна, быстрого нагрева даже на нескольких конфорках одновременно и простого ухода. Благодаря функции PowerBoost обеспечивается повышение мощности нагрева, что позволит быстро вскипятить большой объем воды в кастрюле или моментально нагреться сковороде для жарки. Маленький непоседа больше не сможет сбить предустановленные настройки работы прибора, если вы воспользуетесь функцией блокировки от детей. Индукционная варочная поверхность Bosch Serie 2 PUG61KAA5E, представленная в лаконичном черном цвете, располагает четырьмя зонами нагрева на идеально гладкой поверхности из стеклокерамики. Она обеспечивает устройству элегантный и неизменный на протяжении всего срока службы внешний вид, а также простую очистку от загрязнений. Удобная сенсорная панель позволит одним легким касанием включить и выбрать мощность нагрева каждой конфорки. За продолжительный срок службы прибора отвечает система защитного отключения зон нагрева при возникновении риска перегрева.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Индукционная варочная панель Bosch Serie 2 PUG61KAA5E - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...