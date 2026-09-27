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Характеристики
Тип товара
Варочная панель
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 350 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 595639
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Описание товара Индукционная варочная панель Bosch Serie 2 PUG61KAA5E
Индукционная варочная поверхность Bosch Serie 2 PUG61KAA5E – сочетание стильного дизайна, быстрого нагрева даже на нескольких конфорках одновременно и простого ухода. Благодаря функции PowerBoost обеспечивается повышение мощности нагрева, что позволит быстро вскипятить большой объем воды в кастрюле или моментально нагреться сковороде для жарки. Маленький непоседа больше не сможет сбить предустановленные настройки работы прибора, если вы воспользуетесь функцией блокировки от детей. Индукционная варочная поверхность Bosch Serie 2 PUG61KAA5E, представленная в лаконичном черном цвете, располагает четырьмя зонами нагрева на идеально гладкой поверхности из стеклокерамики. Она обеспечивает устройству элегантный и неизменный на протяжении всего срока службы внешний вид, а также простую очистку от загрязнений. Удобная сенсорная панель позволит одним легким касанием включить и выбрать мощность нагрева каждой конфорки. За продолжительный срок службы прибора отвечает система защитного отключения зон нагрева при возникновении риска перегрева.
Индукционная варочная поверхность Bosch Serie 2 PUG61KAA5E – сочетание стильного дизайна, быстрого нагрева даже на нескольких конфорках одновременно и простого ухода. Благодаря функции PowerBoost обеспечивается повышение мощности нагрева, что позволит быстро вскипятить большой объем воды в кастрюле или моментально нагреться сковороде для жарки. Маленький непоседа больше не сможет сбить предустановленные настройки работы прибора, если вы воспользуетесь функцией блокировки от детей. Индукционная варочная поверхность Bosch Serie 2 PUG61KAA5E, представленная в лаконичном черном цвете, располагает четырьмя зонами нагрева на идеально гладкой поверхности из стеклокерамики. Она обеспечивает устройству элегантный и неизменный на протяжении всего срока службы внешний вид, а также простую очистку от загрязнений. Удобная сенсорная панель позволит одним легким касанием включить и выбрать мощность нагрева каждой конфорки. За продолжительный срок службы прибора отвечает система защитного отключения зон нагрева при возникновении риска перегрева.
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