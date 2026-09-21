Газовая варочная панель Midea MG643TGB черная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газовая варочная поверхность
Тип панели
газовая
Материал поверхности
закаленное стекло
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
9000
Тип управления
механическое
Автоотключение
да
Блокировка панели
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 140 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 693550
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Газовая варочная поверхность
Тип панели
газовая
Материал поверхности
закаленное стекло
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
9000
Тип управления
механическое
Автоотключение
да
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
Подключение
стандартное
Размер ниши для встраивания
56x48 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
51x11x60 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
67х59х18
Вес, кг.
16
Описание товара Газовая варочная панель Midea MG643TGB черная
Бренд Midea Тип установки встраиваемой панели Независимая Цвет Черный Варочная панель Всего конфорок на варочной панели 4 Количество конфорок "двойная корона" Нет Количество конфорок "тройная корона" Нет WOK конфорка Да Общая мощность 9 кВт Материал рабочей поверхности Закаленное стекло Решетка Чугун Управление и индикация Тип управления Механическое Электроподжиг Да Тип электроподжига Автоматический Защита от детей Нет Переключатели Поворотные Таймер Нет Газ-контроль конфорок Да Размеры и вес Ширина 60 см Глубина 51 см Высота 11 см Ширина монтажного проема 55.3 см Глубина монтажного проема 47.3 см
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Бренд
Тип товара
Газовая варочная поверхность
Тип панели
газовая
Материал поверхности
закаленное стекло
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
9000
Тип управления
механическое
Автоотключение
да
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
Развернуть
Подключение
стандартное
Размер ниши для встраивания
56x48 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
51x11x60 см
Страна производитель
Китай
Бренд Midea Тип установки встраиваемой панели Независимая Цвет Черный Варочная панель Всего конфорок на варочной панели 4 Количество конфорок "двойная корона" Нет Количество конфорок "тройная корона" Нет WOK конфорка Да Общая мощность 9 кВт Материал рабочей поверхности Закаленное стекло Решетка Чугун Управление и индикация Тип управления Механическое Электроподжиг Да Тип электроподжига Автоматический Защита от детей Нет Переключатели Поворотные Таймер Нет Газ-контроль конфорок Да Размеры и вес Ширина 60 см Глубина 51 см Высота 11 см Ширина монтажного проема 55.3 см Глубина монтажного проема 47.3 см
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, сенсорные, белые
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, сенсорные, белые
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