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Индукционная варочная панель GEFEST ПВИ 4000, 2 конфорки, черная купить с доставкой в Москве
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Индукционная варочная панель GEFEST ПВИ 4000, 2 конфорки, черная

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Индукционная варочная панель GEFEST ПВИ 4000, 2 конфорки, черная - фото 1
Индукционная варочная панель GEFEST ПВИ 4000, 2 конфорки, черная - фото 2
Индукционная варочная панель GEFEST ПВИ 4000, 2 конфорки, черная - фото 3
Индукционная варочная панель GEFEST ПВИ 4000, 2 конфорки, черная - фото 4
Индукционная варочная панель GEFEST ПВИ 4000, 2 конфорки, черная - фото 5
Индукционная варочная панель GEFEST ПВИ 4000, 2 конфорки, черная - фото 6
Индукционная варочная панель GEFEST ПВИ 4000, 2 конфорки, черная - фото 7
Индукционная варочная панель GEFEST ПВИ 4000, 2 конфорки, черная - фото 8
Индукционная варочная панель GEFEST ПВИ 4000, 2 конфорки, черная - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип панели
индукционная
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
2
Цвет
черный
Мощность
3400
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
  • Индукционная варочная панель GEFEST ПВИ 4000, 2 конфорки, черная - фото 1
  • Индукционная варочная панель GEFEST ПВИ 4000, 2 конфорки, черная - фото 2
  • Индукционная варочная панель GEFEST ПВИ 4000, 2 конфорки, черная - фото 3
  • Индукционная варочная панель GEFEST ПВИ 4000, 2 конфорки, черная - фото 4
  • Индукционная варочная панель GEFEST ПВИ 4000, 2 конфорки, черная - фото 5
  • Индукционная варочная панель GEFEST ПВИ 4000, 2 конфорки, черная - фото 6
  • Индукционная варочная панель GEFEST ПВИ 4000, 2 конфорки, черная - фото 7
  • Индукционная варочная панель GEFEST ПВИ 4000, 2 конфорки, черная - фото 8
  • Индукционная варочная панель GEFEST ПВИ 4000, 2 конфорки, черная - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729998
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Характеристики

Бренд
GEFEST
Тип панели
индукционная
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
2
Цвет
черный
Мощность
3400
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Размер ниши для встраивания
48.6 х 26.1 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
30 x 53 x 5.5 см
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
56х32х13
Вес, кг.
5.5

Описание товара Индукционная варочная панель GEFEST ПВИ 4000, 2 конфорки, черная

Варочная панель GEFEST отличается современным дизайном и высокими технологическими характеристиками, которые делают её идеальным выбором для кулинаров, ценящих стиль и функциональность. Эта индукционная варочная панель выполнена в элегантном черном цвете и оснащена сенсорным управлением, что обеспечивает простоту в использовании и уходе. Панель изготовлена из высококачественной стеклокерамики, которая не только придаёт ей современный внешний вид, но и обеспечивает долговечность. С мощностью 3400 Вт и общим количеством двух конфорок, плита идеально подходит как для быстрого разогрева, так и для сложных кулинарных экспериментов. Безопасность использования гарантируется функциями автоотключения и блокировки панели, что позволяет избежать нежелательных инцидентов и случайных изменений настроек. Встроенный индикатор тепла своевременно оповестит о степени нагрева поверхности, а таймер конфорок поможет точно контролировать процесс приготовления пищи. Произведенная в Беларуси, варочная панель GEFEST является продуктом высоких стандартов качества и надёжности, идеально сочетая в себе инновационные технологии и безупречный стиль в каждом элементе.



Теги товара: сенсорные

Отзывы о товаре Индукционная варочная панель GEFEST ПВИ 4000, 2 конфорки, черная




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Характеристики
Бренд
GEFEST
Тип панели
индукционная
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
2
Цвет
черный
Мощность
3400
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Развернуть
Размер ниши для встраивания
48.6 х 26.1 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
30 x 53 x 5.5 см
Страна производитель
Беларусь
Описание
Варочная панель GEFEST отличается современным дизайном и высокими технологическими характеристиками, которые делают её идеальным выбором для кулинаров, ценящих стиль и функциональность. Эта индукционная варочная панель выполнена в элегантном черном цвете и оснащена сенсорным управлением, что обеспечивает простоту в использовании и уходе. Панель изготовлена из высококачественной стеклокерамики, которая не только придаёт ей современный внешний вид, но и обеспечивает долговечность. С мощностью 3400 Вт и общим количеством двух конфорок, плита идеально подходит как для быстрого разогрева, так и для сложных кулинарных экспериментов. Безопасность использования гарантируется функциями автоотключения и блокировки панели, что позволяет избежать нежелательных инцидентов и случайных изменений настроек. Встроенный индикатор тепла своевременно оповестит о степени нагрева поверхности, а таймер конфорок поможет точно контролировать процесс приготовления пищи. Произведенная в Беларуси, варочная панель GEFEST является продуктом высоких стандартов качества и надёжности, идеально сочетая в себе инновационные технологии и безупречный стиль в каждом элементе.


Теги товара: сенсорные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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