Индукционная варочная панель GEFEST ПВИ 4000, 2 конфорки, черная
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Характеристики
Описание товара Индукционная варочная панель GEFEST ПВИ 4000, 2 конфорки, черная
Варочная панель GEFEST отличается современным дизайном и высокими технологическими характеристиками, которые делают её идеальным выбором для кулинаров, ценящих стиль и функциональность. Эта индукционная варочная панель выполнена в элегантном черном цвете и оснащена сенсорным управлением, что обеспечивает простоту в использовании и уходе. Панель изготовлена из высококачественной стеклокерамики, которая не только придаёт ей современный внешний вид, но и обеспечивает долговечность. С мощностью 3400 Вт и общим количеством двух конфорок, плита идеально подходит как для быстрого разогрева, так и для сложных кулинарных экспериментов. Безопасность использования гарантируется функциями автоотключения и блокировки панели, что позволяет избежать нежелательных инцидентов и случайных изменений настроек. Встроенный индикатор тепла своевременно оповестит о степени нагрева поверхности, а таймер конфорок поможет точно контролировать процесс приготовления пищи. Произведенная в Беларуси, варочная панель GEFEST является продуктом высоких стандартов качества и надёжности, идеально сочетая в себе инновационные технологии и безупречный стиль в каждом элементе.
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Теги товара: сенсорные
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Теги товара: сенсорные
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