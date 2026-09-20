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Электрическая варочная панель Electrolux EHF6241FOK Black купить с доставкой в Москве
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Электрическая варочная панель Electrolux EHF6241FOK Black

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Электрическая варочная панель Electrolux EHF6241FOK Black - фото 1
Электрическая варочная панель Electrolux EHF6241FOK Black - фото 2
Электрическая варочная панель Electrolux EHF6241FOK Black - фото 3
Электрическая варочная панель Electrolux EHF6241FOK Black - фото 4
Электрическая варочная панель Electrolux EHF6241FOK Black - фото 5
Электрическая варочная панель Electrolux EHF6241FOK Black - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
электрическая
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
6400
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
  • Электрическая варочная панель Electrolux EHF6241FOK Black - фото 1
  • Электрическая варочная панель Electrolux EHF6241FOK Black - фото 2
  • Электрическая варочная панель Electrolux EHF6241FOK Black - фото 3
  • Электрическая варочная панель Electrolux EHF6241FOK Black - фото 4
  • Электрическая варочная панель Electrolux EHF6241FOK Black - фото 5
  • Электрическая варочная панель Electrolux EHF6241FOK Black - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 678094
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Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
электрическая
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
6400
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
нет
Размер ниши для встраивания
560 x 490 мм
Габаритные размеры (ШхВхГ)
590 x 520мм
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
68х60х12
Вес, кг.
8.5

Описание товара Электрическая варочная панель Electrolux EHF6241FOK Black

Варочная панель Electrolux представляет собой современное и надежное решение для вашей кухни. Изготовленная из высококачественной стеклокерамики, она не только элегантно выглядит, но и обеспечивает долговечность и простоту в уходе. С общей мощностью 6400 Вт, данная электрическая панель способна справляться с любыми кулинарными задачами. Панель оборудована четырьмя конфорками, что позволяет одновременно готовить несколько блюд, при этом каждая конфорка оснащена индикатором тепла для вашей безопасности. Сенсорное управление обеспечивает легкость и точность в настройке температуры, делая процесс приготовления еще более комфортным и интуитивно понятным. Одной из ключевых функций варочной панели является автоотключение, которое предотвращает случайные оставления панели в рабочем состоянии. Дополнительно, для обеспечения безопасности в доме функционирует блокировка панели, что особенно актуально при наличии в доме детей. Варочная панель Electrolux сочетает в себе продуманный функционал, безопасность и стильный дизайн, становясь отличным выбором для современной кухни.



Теги товара: сенсорные

Отзывы о товаре Электрическая варочная панель Electrolux EHF6241FOK Black




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
электрическая
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
6400
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
нет
Размер ниши для встраивания
560 x 490 мм
Развернуть
Габаритные размеры (ШхВхГ)
590 x 520мм
Страна производитель
Германия
Описание
Варочная панель Electrolux представляет собой современное и надежное решение для вашей кухни. Изготовленная из высококачественной стеклокерамики, она не только элегантно выглядит, но и обеспечивает долговечность и простоту в уходе. С общей мощностью 6400 Вт, данная электрическая панель способна справляться с любыми кулинарными задачами. Панель оборудована четырьмя конфорками, что позволяет одновременно готовить несколько блюд, при этом каждая конфорка оснащена индикатором тепла для вашей безопасности. Сенсорное управление обеспечивает легкость и точность в настройке температуры, делая процесс приготовления еще более комфортным и интуитивно понятным. Одной из ключевых функций варочной панели является автоотключение, которое предотвращает случайные оставления панели в рабочем состоянии. Дополнительно, для обеспечения безопасности в доме функционирует блокировка панели, что особенно актуально при наличии в доме детей. Варочная панель Electrolux сочетает в себе продуманный функционал, безопасность и стильный дизайн, становясь отличным выбором для современной кухни.


Теги товара: сенсорные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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