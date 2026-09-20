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Электрическая варочная панель Bosch PKE645FP2E черная купить с доставкой в Москве
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Электрическая варочная панель Bosch PKE645FP2E черная

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Электрическая варочная панель Bosch PKE645FP2E черная - фото 1
Электрическая варочная панель Bosch PKE645FP2E черная - фото 2
Электрическая варочная панель Bosch PKE645FP2E черная - фото 3
Электрическая варочная панель Bosch PKE645FP2E черная - фото 4
Электрическая варочная панель Bosch PKE645FP2E черная - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
электрическая
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
6600
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
  • Электрическая варочная панель Bosch PKE645FP2E черная - фото 1
  • Электрическая варочная панель Bosch PKE645FP2E черная - фото 2
  • Электрическая варочная панель Bosch PKE645FP2E черная - фото 3
  • Электрическая варочная панель Bosch PKE645FP2E черная - фото 4
  • Электрическая варочная панель Bosch PKE645FP2E черная - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 678081
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
электрическая
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
6600
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Размер ниши для встраивания
56x49
Габаритные размеры (ШхВхГ)
58,3х4,8х51,3 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
75х59х20
Вес, кг.
14

Описание товара Электрическая варочная панель Bosch PKE645FP2E черная

Данная варочная панель имеет классический электрический нагрев, при котором сначала раскаляются конфорки (точнее элементы, скрытые под поверхностью), а затем передают это тепло посуде. Разобраться, как с ней работать, просто даже пожилым людям, привыкшим к плитам. Количество конфорок в этой модели: 4. Особенности панели конфорок, на которые стоит обратить внимание: Hi-Light. Электрические конфорки обеспечивают высокую скорость разогрева и при этом довольно экономичны. Модель Бош PKE645FP2E входит в дизайн-линейку: Serie | 4. Цвет — черный. Благодаря рамке она отделена от рабочей зоны и прочнее закреплена на столешнице. Материал самой поверхности: стеклокерамика. Управление этой моделью электронное. Для переключения уровней нагрева, выбора функций используются следующие переключатели: сенсорные/TouchControl. Продвинутая система контроля за прибором делают его современным и отвечающим на главные запросы покупателя. В вашем распоряжении разные степени нагрева — каждая из них может понадобиться в зависимости от рецепта, а также от цели: приготовления, разогрева уже готовых блюд и т.д. Регулировка 9-ступенчатая. Благодаря специальной опции Power можно не устанавливать максимальную температуру, так как потом придется вовремя ее менять вручную. В этом режиме мощность сама подскакивает до предельных значений, но на короткое время, а затем также автоматически возвращается к прежним настройкам. встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети



Теги товара: сенсорные

Отзывы о товаре Электрическая варочная панель Bosch PKE645FP2E черная




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
электрическая
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
6600
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Развернуть
Размер ниши для встраивания
56x49
Габаритные размеры (ШхВхГ)
58,3х4,8х51,3 см
Страна производитель
Китай
Описание
Данная варочная панель имеет классический электрический нагрев, при котором сначала раскаляются конфорки (точнее элементы, скрытые под поверхностью), а затем передают это тепло посуде. Разобраться, как с ней работать, просто даже пожилым людям, привыкшим к плитам. Количество конфорок в этой модели: 4. Особенности панели конфорок, на которые стоит обратить внимание: Hi-Light. Электрические конфорки обеспечивают высокую скорость разогрева и при этом довольно экономичны. Модель Бош PKE645FP2E входит в дизайн-линейку: Serie | 4. Цвет — черный. Благодаря рамке она отделена от рабочей зоны и прочнее закреплена на столешнице. Материал самой поверхности: стеклокерамика. Управление этой моделью электронное. Для переключения уровней нагрева, выбора функций используются следующие переключатели: сенсорные/TouchControl. Продвинутая система контроля за прибором делают его современным и отвечающим на главные запросы покупателя. В вашем распоряжении разные степени нагрева — каждая из них может понадобиться в зависимости от рецепта, а также от цели: приготовления, разогрева уже готовых блюд и т.д. Регулировка 9-ступенчатая. Благодаря специальной опции Power можно не устанавливать максимальную температуру, так как потом придется вовремя ее менять вручную. В этом режиме мощность сама подскакивает до предельных значений, но на короткое время, а затем также автоматически возвращается к прежним настройкам. встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети


Теги товара: сенсорные
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