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Индукционная варочная панель Bosch PUE611BB6E черная купить с доставкой в Москве
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Индукционная варочная панель Bosch PUE611BB6E черная

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Индукционная варочная панель Bosch PUE611BB6E черная - фото 1
Индукционная варочная панель Bosch PUE611BB6E черная - фото 2
Индукционная варочная панель Bosch PUE611BB6E черная - фото 3
Индукционная варочная панель Bosch PUE611BB6E черная - фото 4
Индукционная варочная панель Bosch PUE611BB6E черная - фото 5
Индукционная варочная панель Bosch PUE611BB6E черная - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип панели
индукционная
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
12100
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
  • Индукционная варочная панель Bosch PUE611BB6E черная - фото 1
  • Индукционная варочная панель Bosch PUE611BB6E черная - фото 2
  • Индукционная варочная панель Bosch PUE611BB6E черная - фото 3
  • Индукционная варочная панель Bosch PUE611BB6E черная - фото 4
  • Индукционная варочная панель Bosch PUE611BB6E черная - фото 5
  • Индукционная варочная панель Bosch PUE611BB6E черная - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
39 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716887
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип панели
индукционная
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
12100
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Подключение
кабель без вилки
Размер ниши для встраивания
560x490 мм
Габаритные размеры (ШхВхГ)
592x51x522 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
75х61х12
Вес, кг.
11.5

Описание товара Индукционная варочная панель Bosch PUE611BB6E черная

Электрическая варочная поверхность Bosch Serie 6 PUE611BB6E независимого типа состоит из 4 индукционных конфорок, установленных на поверхность из черной стеклокерамики. Модель обладает собственной автоматикой закипания и индикатором остаточного тепла. Размеры конфорок варьируются от 14.5 до 21 см в диаметре. Bosch Serie 6 PUE611BB6E обладает сенсорным управлением. Защита от детей гарантирует безопасность применения устройства в семье, где есть маленькие непоседы. Также безопасности использования прибора способствует наличие таймера конфорок. По окончании установленного времени конфорки выключатся автоматически, поэтому вы можете заниматься своими делами, пока приготовленное рагу или суп доходят до необходимой кондиции. Поверхность блокируется при помощи кнопки, а также она имеет опцию защитного отключения конфорок.



Теги товара: сенсорные

Отзывы о товаре Индукционная варочная панель Bosch PUE611BB6E черная




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип панели
индукционная
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
12100
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Развернуть
Подключение
кабель без вилки
Размер ниши для встраивания
560x490 мм
Габаритные размеры (ШхВхГ)
592x51x522 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Электрическая варочная поверхность Bosch Serie 6 PUE611BB6E независимого типа состоит из 4 индукционных конфорок, установленных на поверхность из черной стеклокерамики. Модель обладает собственной автоматикой закипания и индикатором остаточного тепла. Размеры конфорок варьируются от 14.5 до 21 см в диаметре. Bosch Serie 6 PUE611BB6E обладает сенсорным управлением. Защита от детей гарантирует безопасность применения устройства в семье, где есть маленькие непоседы. Также безопасности использования прибора способствует наличие таймера конфорок. По окончании установленного времени конфорки выключатся автоматически, поэтому вы можете заниматься своими делами, пока приготовленное рагу или суп доходят до необходимой кондиции. Поверхность блокируется при помощи кнопки, а также она имеет опцию защитного отключения конфорок.


Теги товара: сенсорные
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Отзывы


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