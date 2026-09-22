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Индукционная варочная панель Bosch PXX995KX5E черная купить с доставкой в Москве
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Индукционная варочная панель Bosch PXX995KX5E черная

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Индукционная варочная панель Bosch PXX995KX5E черная - фото 1
Индукционная варочная панель Bosch PXX995KX5E черная - фото 2
Индукционная варочная панель Bosch PXX995KX5E черная - фото 3
Индукционная варочная панель Bosch PXX995KX5E черная - фото 4
Индукционная варочная панель Bosch PXX995KX5E черная - фото 5
Индукционная варочная панель Bosch PXX995KX5E черная - фото 6
Индукционная варочная панель Bosch PXX995KX5E черная - фото 7
Индукционная варочная панель Bosch PXX995KX5E черная - фото 8
Индукционная варочная панель Bosch PXX995KX5E черная - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип панели
индукционная
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
5
Цвет
черный
Мощность
11100
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
  • Индукционная варочная панель Bosch PXX995KX5E черная - фото 1
  • Индукционная варочная панель Bosch PXX995KX5E черная - фото 2
  • Индукционная варочная панель Bosch PXX995KX5E черная - фото 3
  • Индукционная варочная панель Bosch PXX995KX5E черная - фото 4
  • Индукционная варочная панель Bosch PXX995KX5E черная - фото 5
  • Индукционная варочная панель Bosch PXX995KX5E черная - фото 6
  • Индукционная варочная панель Bosch PXX995KX5E черная - фото 7
  • Индукционная варочная панель Bosch PXX995KX5E черная - фото 8
  • Индукционная варочная панель Bosch PXX995KX5E черная - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
171 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716889
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип панели
индукционная
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
5
Цвет
черный
Мощность
11100
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Размер ниши для встраивания
88-88.2х49-50.2
Габаритные размеры (ШхВхГ)
916x51x527 мм
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, м
1.07х0.61х0.13
Вес, кг.
21

Описание товара Индукционная варочная панель Bosch PXX995KX5E черная

Индукционная варочная панель Bosch PXX995KX5E — это высококачественное устройство, которое сочетает в себе элегантность дизайна и функциональность. Выполненная в строгом черном цвете, она идеально впишется в любой интерьер кухни, добавляя ему изысканности и стиля. Материал поверхности панели — стеклокерамика, что придает ей не только привлекательный внешний вид, но и обеспечивает простоту в уходе. Скошенный край и металлический профиль по бокам подчеркивают модернистский дизайн и делают панель удобной в использовании. Управление варочной панелью осуществляется с помощью сенсорных элементов, что делает процесс приготовления пищи еще более комфортным. Система управления FullTouch и TFT дисплей обеспечивают простоту и интуитивность настроек, позволяя вам легко контролировать процесс приготовления пищи. Данная модель оборудована пятью конфорками, что позволяет приготовить несколько блюд одновременно. Каждая из конфорок имеет 17 ступеней мощности, что позволяет точно настроить температуру для приготовления различных блюд. Особенностью данной модели является функция распознавания посуды, которая автоматически определяет размер и форму посуды и соответственно регулирует зону нагрева. Также варочная панель оснащена тремя зонами расширения FlexInduction, которые позволяют использовать посуду различных размеров и форм. Варочная панель Bosch PXX995KX5E оборудована множеством полезных функций, таких как PanBoost, ReStart, QuickStart, PowerBoost, PowerManagement, поддержание тепла, MoveMode, а также сенсоры PerfectCook и PerfectFry с 5 температурными диапазонами. Все эти функции делают процесс приготовления пищи максимально простым и удобным.



Теги товара: сенсорные

Отзывы о товаре Индукционная варочная панель Bosch PXX995KX5E черная




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип панели
индукционная
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
5
Цвет
черный
Мощность
11100
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Развернуть
Размер ниши для встраивания
88-88.2х49-50.2
Габаритные размеры (ШхВхГ)
916x51x527 мм
Страна производитель
Германия
Описание
Индукционная варочная панель Bosch PXX995KX5E — это высококачественное устройство, которое сочетает в себе элегантность дизайна и функциональность. Выполненная в строгом черном цвете, она идеально впишется в любой интерьер кухни, добавляя ему изысканности и стиля. Материал поверхности панели — стеклокерамика, что придает ей не только привлекательный внешний вид, но и обеспечивает простоту в уходе. Скошенный край и металлический профиль по бокам подчеркивают модернистский дизайн и делают панель удобной в использовании. Управление варочной панелью осуществляется с помощью сенсорных элементов, что делает процесс приготовления пищи еще более комфортным. Система управления FullTouch и TFT дисплей обеспечивают простоту и интуитивность настроек, позволяя вам легко контролировать процесс приготовления пищи. Данная модель оборудована пятью конфорками, что позволяет приготовить несколько блюд одновременно. Каждая из конфорок имеет 17 ступеней мощности, что позволяет точно настроить температуру для приготовления различных блюд. Особенностью данной модели является функция распознавания посуды, которая автоматически определяет размер и форму посуды и соответственно регулирует зону нагрева. Также варочная панель оснащена тремя зонами расширения FlexInduction, которые позволяют использовать посуду различных размеров и форм. Варочная панель Bosch PXX995KX5E оборудована множеством полезных функций, таких как PanBoost, ReStart, QuickStart, PowerBoost, PowerManagement, поддержание тепла, MoveMode, а также сенсоры PerfectCook и PerfectFry с 5 температурными диапазонами. Все эти функции делают процесс приготовления пищи максимально простым и удобным.


Теги товара: сенсорные
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