Индукционная варочная панель Bosch PXX995KX5E черная
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Характеристики
Описание товара Индукционная варочная панель Bosch PXX995KX5E черная
Индукционная варочная панель Bosch PXX995KX5E — это высококачественное устройство, которое сочетает в себе элегантность дизайна и функциональность. Выполненная в строгом черном цвете, она идеально впишется в любой интерьер кухни, добавляя ему изысканности и стиля. Материал поверхности панели — стеклокерамика, что придает ей не только привлекательный внешний вид, но и обеспечивает простоту в уходе. Скошенный край и металлический профиль по бокам подчеркивают модернистский дизайн и делают панель удобной в использовании. Управление варочной панелью осуществляется с помощью сенсорных элементов, что делает процесс приготовления пищи еще более комфортным. Система управления FullTouch и TFT дисплей обеспечивают простоту и интуитивность настроек, позволяя вам легко контролировать процесс приготовления пищи. Данная модель оборудована пятью конфорками, что позволяет приготовить несколько блюд одновременно. Каждая из конфорок имеет 17 ступеней мощности, что позволяет точно настроить температуру для приготовления различных блюд. Особенностью данной модели является функция распознавания посуды, которая автоматически определяет размер и форму посуды и соответственно регулирует зону нагрева. Также варочная панель оснащена тремя зонами расширения FlexInduction, которые позволяют использовать посуду различных размеров и форм. Варочная панель Bosch PXX995KX5E оборудована множеством полезных функций, таких как PanBoost, ReStart, QuickStart, PowerBoost, PowerManagement, поддержание тепла, MoveMode, а также сенсоры PerfectCook и PerfectFry с 5 температурными диапазонами. Все эти функции делают процесс приготовления пищи максимально простым и удобным.
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Теги товара: сенсорные
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Теги товара: сенсорные
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