Электрическая варочная панель Bosch PKE645CA2E черная
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Варочная панель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 678080
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
75х59х20
Вес, кг.
14
Описание товара Электрическая варочная панель Bosch PKE645CA2E черная
Варочная панель Bosch PKE645CA2E оснащена специальным индикатором, который показывает нагрета панель или нет. Управление осуществляется с помощью поворотных переключателей, все уровни мощности удобно расположены рядом. Поверхность модели состоит из стеклокерамики, а по бокам имеется металлическая рамка.
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Варочная панель Bosch PKE645CA2E оснащена специальным индикатором, который показывает нагрета панель или нет. Управление осуществляется с помощью поворотных переключателей, все уровни мощности удобно расположены рядом. Поверхность модели состоит из стеклокерамики, а по бокам имеется металлическая рамка.
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, сенсорные, белые
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, сенсорные, белые
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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