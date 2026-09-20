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Электрическая варочная панель Bosch PKF375FP2E черная купить с доставкой в Москве
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Электрическая варочная панель Bosch PKF375FP2E черная

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Электрическая варочная панель Bosch PKF375FP2E черная - фото 1
Электрическая варочная панель Bosch PKF375FP2E черная - фото 2
Электрическая варочная панель Bosch PKF375FP2E черная - фото 3
Электрическая варочная панель Bosch PKF375FP2E черная - фото 4
Электрическая варочная панель Bosch PKF375FP2E черная - фото 5
Электрическая варочная панель Bosch PKF375FP2E черная - фото 6
Электрическая варочная панель Bosch PKF375FP2E черная - фото 7
Электрическая варочная панель Bosch PKF375FP2E черная - фото 8
Электрическая варочная панель Bosch PKF375FP2E черная - фото 9
Электрическая варочная панель Bosch PKF375FP2E черная - фото 10
Электрическая варочная панель Bosch PKF375FP2E черная - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
электрическая
Материал поверхности
стеклокерамика
Цвет
черный
Мощность
3500
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
  • Электрическая варочная панель Bosch PKF375FP2E черная - фото 1
  • Электрическая варочная панель Bosch PKF375FP2E черная - фото 2
  • Электрическая варочная панель Bosch PKF375FP2E черная - фото 3
  • Электрическая варочная панель Bosch PKF375FP2E черная - фото 4
  • Электрическая варочная панель Bosch PKF375FP2E черная - фото 5
  • Электрическая варочная панель Bosch PKF375FP2E черная - фото 6
  • Электрическая варочная панель Bosch PKF375FP2E черная - фото 7
  • Электрическая варочная панель Bosch PKF375FP2E черная - фото 8
  • Электрическая варочная панель Bosch PKF375FP2E черная - фото 9
  • Электрическая варочная панель Bosch PKF375FP2E черная - фото 10
  • Электрическая варочная панель Bosch PKF375FP2E черная - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 678082
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
электрическая
Материал поверхности
стеклокерамика
Цвет
черный
Мощность
3500
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Размер ниши для встраивания
3.8х27х49-50 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
30,6х4,4х52,7 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
75х59х20
Вес, кг.
10.6

Описание товара Электрическая варочная панель Bosch PKF375FP2E черная

Варочная панель Bosch PKF375FP2E в черном цвете оснащена функцией автоматического отключения и блокировкой панели управления, что гарантирует дополнительную безопасность. Таймер с отключением для каждой конфорки позволит настроить время приготовления и заниматься другими делами. Зона расширения поможет готовить блюда в посуде с широким дном. Ключевые преимущества: Автоматическое отключение Таймер с отключением Режим PowerBoost Вид электрическая Hi-Light Количество конфорок 2 Серия Serie | 6 Высота, см 3.8 Ширина, см 30.6 Глубина, см 52.7 Габариты ниши для встраивания (Ш х Г), см 27 х 49-50 ДИЗАЙН Цвет черный Материал поверхности стеклокерамика Особенности дизайна скошенный край рамка из нержавеющей стали Формат Domino Есть УПРАВЛЕНИЕ Элементы управления сенсорные Система управления DirectSelect Таймер с функцией отключения для каждой конфорки РЕЖИМЫ И ФУНКЦИИ Функция ReStart Есть Функция PowerBoost Есть МОЩНОСТЬ КОНФОРОК Передняя центральная, кВт 1-2.3 Задняя центральная, кВт 1.2 ДИАМЕТР КОНФОРОК Передняя центральная, мм 120-180 Задняя центральная, мм 145 БЕЗОПАСНОСТЬ Главный выключатель Есть Защитное отключение Есть Блокировка от детей Есть Индикатор остаточного тепла есть ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Минимальная толщина столешницы, мм 16 Мощность подключения, Вт 3500 Длина сетевого кабеля, м 1 Напряжение, В 220-240 Частота, Гц 50-60



Теги товара: сенсорные

Отзывы о товаре Электрическая варочная панель Bosch PKF375FP2E черная




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
электрическая
Материал поверхности
стеклокерамика
Цвет
черный
Мощность
3500
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Размер ниши для встраивания
3.8х27х49-50 см
Развернуть
Габаритные размеры (ШхВхГ)
30,6х4,4х52,7 см
Страна производитель
Германия
Описание
Варочная панель Bosch PKF375FP2E в черном цвете оснащена функцией автоматического отключения и блокировкой панели управления, что гарантирует дополнительную безопасность. Таймер с отключением для каждой конфорки позволит настроить время приготовления и заниматься другими делами. Зона расширения поможет готовить блюда в посуде с широким дном. Ключевые преимущества: Автоматическое отключение Таймер с отключением Режим PowerBoost Вид электрическая Hi-Light Количество конфорок 2 Серия Serie | 6 Высота, см 3.8 Ширина, см 30.6 Глубина, см 52.7 Габариты ниши для встраивания (Ш х Г), см 27 х 49-50 ДИЗАЙН Цвет черный Материал поверхности стеклокерамика Особенности дизайна скошенный край рамка из нержавеющей стали Формат Domino Есть УПРАВЛЕНИЕ Элементы управления сенсорные Система управления DirectSelect Таймер с функцией отключения для каждой конфорки РЕЖИМЫ И ФУНКЦИИ Функция ReStart Есть Функция PowerBoost Есть МОЩНОСТЬ КОНФОРОК Передняя центральная, кВт 1-2.3 Задняя центральная, кВт 1.2 ДИАМЕТР КОНФОРОК Передняя центральная, мм 120-180 Задняя центральная, мм 145 БЕЗОПАСНОСТЬ Главный выключатель Есть Защитное отключение Есть Блокировка от детей Есть Индикатор остаточного тепла есть ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Минимальная толщина столешницы, мм 16 Мощность подключения, Вт 3500 Длина сетевого кабеля, м 1 Напряжение, В 220-240 Частота, Гц 50-60


Теги товара: сенсорные
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