Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1212 К82 белая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газовая варочная поверхность
Тип панели
газовая
Материал поверхности
эмалированная сталь
Цвет
белый
Тип управления
поворотное
Автоотключение
да
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 740 руб.
В наличии
Код товара: 595711
|
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Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
11 740 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Газовая варочная поверхность
Тип панели
газовая
Материал поверхности
эмалированная сталь
Цвет
белый
Тип управления
поворотное
Автоотключение
да
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
Размер ниши для встраивания
56x50 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
9.4x56x52 см
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
60х40х15
Вес, кг.
13
Описание товара Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1212 К82 белая
Газовая варочная панель, количество конфорок 4, материал поверхности эмалированная сталь, управление поворотные переключатели, электроподжиг конфорок автоматический, решетки чугунные, газ-контроль, ширина встраивания 56 см.
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Теги товара: белые
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Бренд
Тип товара
Газовая варочная поверхность
Тип панели
газовая
Материал поверхности
эмалированная сталь
Цвет
белый
Тип управления
поворотное
Автоотключение
да
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
Размер ниши для встраивания
56x50 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
9.4x56x52 см
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Страна производитель
Беларусь
Газовая варочная панель, количество конфорок 4, материал поверхности эмалированная сталь, управление поворотные переключатели, электроподжиг конфорок автоматический, решетки чугунные, газ-контроль, ширина встраивания 56 см.
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, сенсорные
Теги товара: белые
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, сенсорные
Теги товара: белые
Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1212 К82 белая - по цене 11740 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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