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Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1212 К82 белая купить с доставкой в Москве
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Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1212 К82 белая

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Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1212 К82 белая - фото 1
Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1212 К82 белая - фото 2
Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1212 К82 белая - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газовая варочная поверхность
Тип панели
газовая
Материал поверхности
эмалированная сталь
Цвет
белый
Тип управления
поворотное
Автоотключение
да
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
  • Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1212 К82 белая - фото 1
  • Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1212 К82 белая - фото 2
  • Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1212 К82 белая - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 740 руб. 
Начислим 188 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 595711
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1212 К82 белая
11 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GEFEST
Тип товара
Газовая варочная поверхность
Тип панели
газовая
Материал поверхности
эмалированная сталь
Цвет
белый
Тип управления
поворотное
Автоотключение
да
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
Размер ниши для встраивания
56x50 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
9.4x56x52 см
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
60х40х15
Вес, кг.
13

Описание товара Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1212 К82 белая

Газовая варочная панель, количество конфорок 4, материал поверхности эмалированная сталь, управление поворотные переключатели, электроподжиг конфорок автоматический, решетки чугунные, газ-контроль, ширина встраивания 56 см.



Теги товара: белые

Отзывы о товаре Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1212 К82 белая




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Характеристики
Бренд
GEFEST
Тип товара
Газовая варочная поверхность
Тип панели
газовая
Материал поверхности
эмалированная сталь
Цвет
белый
Тип управления
поворотное
Автоотключение
да
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
Размер ниши для встраивания
56x50 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
9.4x56x52 см
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Страна производитель
Беларусь
Описание
Газовая варочная панель, количество конфорок 4, материал поверхности эмалированная сталь, управление поворотные переключатели, электроподжиг конфорок автоматический, решетки чугунные, газ-контроль, ширина встраивания 56 см.


Теги товара: белые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1212 К82 белая - по цене 11740 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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