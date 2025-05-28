Электрическая варочная панель Kuppersberg ECO 601
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Электрическая варочная панель Kuppersberg ECO 601
Электрическая варочная поверхность Kuppersberg ECO 601 отличается лаконичным дизайном: разметка и пиктограммы не контрастируют с общим фоном, а металлической рамки по краю нет. Набор функций оптимальный: имеются все самые востребованные. Это девять уровней нагрева, индикация остаточного тепла, блокировка и защитное отключение. Стандартный набор дополнен таймером и возможностью постановки на паузу. Есть небольшой информационный дисплей. У Kuppersberg ECO 601 четыре конфорки двух диаметров с ленточными нагревательными элементами. Все они могут работать в экспресс-режиме. Особых требований к посуде для использования на этой варочной поверхности нет.
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, белые
Теги товара: сенсорные
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Теги товара: сенсорные
Достоинства:
Комментарий:
очень долго нагревается, а как на греется уже не остановить)
Достоинства:
Комментарий:
пользуемся почти полгода, пока всё работает хорошо, царапины не появились, чайник вскипает быстро, квартирная мощность тока хватает, главное хорошую вилку прикупите
Достоинства:
Комментарий:
ещё не подключал, а так пришло целое, потом дополню когда установим
Достоинства:
Комментарий:
всё отлично на первый взгляд.. но ещё подключить надо..
Достоинства:
Комментарий:
Отличная панель. Удобная в управлении. Нагревается моментально.
Достоинства:
Комментарий:
классная варочная панель варит сама, качественный товар спасибо .
Достоинства:
Комментарий:
Поверхность очень хорошая, быстро нагревается, вообще БОМБА! РЕКОМЕНДУЕМ!!!
Достоинства:
Комментарий:
отличная варочная панель. пока проверить нет возможности,потом дополним отзыв
Достоинства:
Комментарий:
поставили , пользуюсь неделю
Достоинства:
Комментарий:
Пришла целая, хорошо упакованая. В работе не проверял.
Достоинства:
Комментарий:
Установили, понравилась, удобная. Товар хороший.
Достоинства:
Комментарий:
Панель хорошая, упаковано хорошо, все работает уже больше 3 мес
Достоинства:
Комментарий:
Упаковка- без замечаний. Красивая. Подключил для проверки - все работает. Надеюсь, прослужит долго.
Достоинства:
Комментарий:
дошла отлично без повриждений, выглядит красиво еще не подключали что бы посмотреть в действии
Достоинства:
Комментарий:
Установить пока не можем, пришло все целое. Потом дополню отзыв
Достоинства:
Комментарий:
Приятная внешне паннель , да ещё и так не дорого! Рекомендую, буду заказывать ещё бытовую технику этого магазина!
Достоинства:
Комментарий:
плита хорошая, пользуемся на 100%
Достоинства:
Комментарий:
Хороша, комплектация полная. Еще не подключали, но надеюсь на качество!
Достоинства:
Комментарий:
Варочная панель соответствует заявленным характеристикам, доставка в срок
Достоинства:
Комментарий:
все нормально пользуемся уже полгода активно
Достоинства:
Комментарий:
панель понравилась, 4 мес в использовании, греет хорошо , быстро
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришел хорошо упакован, целый, ни единого скола или царапины, не подключали.
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришёл в надлежащего качества, хорошо упакован.
Достоинства:
Комментарий:
Понравилось, очень красивая ! Смотрится стильно на кухне
Достоинства:
Комментарий:
Хорошего качества, очень удобная
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая панель, меня все устроило
Достоинства:
Комментарий:
пока всё нравится, будем смотреть как будет в эксплуатации.
Достоинства:
Комментарий:
Рекомендую, очень хорошая добротная плита, проста в использовании,стильно смотрится, хорошо нагревается.
Достоинства:
Комментарий:
Надеюсь будет работать без нареканий
Достоинства:
Комментарий:
Высокое качество техники Kuppersberg. Получили вовремя, без дефектов, хорошо упакована. Внешний вид и качество соответствует заявленному
Достоинства:
Комментарий:
Варочная понравилась За свои деньги - топ Легкая в использовании
Достоинства:
Комментарий:
Только установили, работает отлично
Достоинства:
Комментарий:
Жена варочной панелью довольна!Нагреваются конфорки быстро, управление удобное. Посмотрим как будет работать в будущем.
Достоинства:
Комментарий:
варочная панель супер легко моется выглядит стильно
Достоинства:
Комментарий:
нужно сначала секунд 6-7 жать на кнопку анлок, а потом так же долго на включение. сначала ужасно расстроилась что так долго. но когда пару раз случайно облокотилась на панель голыми руками, возрадовалась что так)) теперь не ною) это хорошая защита от случайного включения. готовит отлично. чуть чуть воняла пластиком при первом использовании. потом нет. не пачкается. протираю обычной тряпкой. но я справедливости ради ничего особо кроме макарон и картошки не готовлю, так что не знаю как она с маслом и жаренным всяким)) в пользовании уже месяца два. все отлично!
Отзывы о товаре Электрическая варочная панель Kuppersberg ECO 601
Достоинства:
Комментарий:
очень долго нагревается, а как на греется уже не остановить)
Достоинства:
Комментарий:
пользуемся почти полгода, пока всё работает хорошо, царапины не появились, чайник вскипает быстро, квартирная мощность тока хватает, главное хорошую вилку прикупите
Достоинства:
Комментарий:
ещё не подключал, а так пришло целое, потом дополню когда установим
Достоинства:
Комментарий:
всё отлично на первый взгляд.. но ещё подключить надо..
Достоинства:
Комментарий:
Отличная панель. Удобная в управлении. Нагревается моментально.
Достоинства:
Комментарий:
классная варочная панель варит сама, качественный товар спасибо .
Достоинства:
Комментарий:
Поверхность очень хорошая, быстро нагревается, вообще БОМБА! РЕКОМЕНДУЕМ!!!
Достоинства:
Комментарий:
отличная варочная панель. пока проверить нет возможности,потом дополним отзыв
Достоинства:
Комментарий:
поставили , пользуюсь неделю
Достоинства:
Комментарий:
Пришла целая, хорошо упакованая. В работе не проверял.
Достоинства:
Комментарий:
Установили, понравилась, удобная. Товар хороший.
Достоинства:
Комментарий:
Панель хорошая, упаковано хорошо, все работает уже больше 3 мес
Достоинства:
Комментарий:
Упаковка- без замечаний. Красивая. Подключил для проверки - все работает. Надеюсь, прослужит долго.
Достоинства:
Комментарий:
дошла отлично без повриждений, выглядит красиво еще не подключали что бы посмотреть в действии
Достоинства:
Комментарий:
Установить пока не можем, пришло все целое. Потом дополню отзыв
Достоинства:
Комментарий:
Приятная внешне паннель , да ещё и так не дорого! Рекомендую, буду заказывать ещё бытовую технику этого магазина!
Достоинства:
Комментарий:
плита хорошая, пользуемся на 100%
Достоинства:
Комментарий:
Хороша, комплектация полная. Еще не подключали, но надеюсь на качество!
Достоинства:
Комментарий:
Варочная панель соответствует заявленным характеристикам, доставка в срок
Достоинства:
Комментарий:
все нормально пользуемся уже полгода активно
Достоинства:
Комментарий:
панель понравилась, 4 мес в использовании, греет хорошо , быстро
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришел хорошо упакован, целый, ни единого скола или царапины, не подключали.
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришёл в надлежащего качества, хорошо упакован.
Достоинства:
Комментарий:
Понравилось, очень красивая ! Смотрится стильно на кухне
Достоинства:
Комментарий:
Хорошего качества, очень удобная
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая панель, меня все устроило
Достоинства:
Комментарий:
пока всё нравится, будем смотреть как будет в эксплуатации.
Достоинства:
Комментарий:
Рекомендую, очень хорошая добротная плита, проста в использовании,стильно смотрится, хорошо нагревается.
Достоинства:
Комментарий:
Надеюсь будет работать без нареканий
Достоинства:
Комментарий:
Высокое качество техники Kuppersberg. Получили вовремя, без дефектов, хорошо упакована. Внешний вид и качество соответствует заявленному
Достоинства:
Комментарий:
Варочная понравилась За свои деньги - топ Легкая в использовании
Достоинства:
Комментарий:
Только установили, работает отлично
Достоинства:
Комментарий:
Жена варочной панелью довольна!Нагреваются конфорки быстро, управление удобное. Посмотрим как будет работать в будущем.
Достоинства:
Комментарий:
варочная панель супер легко моется выглядит стильно
Достоинства:
Комментарий:
нужно сначала секунд 6-7 жать на кнопку анлок, а потом так же долго на включение. сначала ужасно расстроилась что так долго. но когда пару раз случайно облокотилась на панель голыми руками, возрадовалась что так)) теперь не ною) это хорошая защита от случайного включения. готовит отлично. чуть чуть воняла пластиком при первом использовании. потом нет. не пачкается. протираю обычной тряпкой. но я справедливости ради ничего особо кроме макарон и картошки не готовлю, так что не знаю как она с маслом и жаренным всяким)) в пользовании уже месяца два. все отлично!