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Газовая варочная панель Korting HGG 6911 CTRB купить с доставкой в Москве
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Газовая варочная панель Korting HGG 6911 CTRB

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Встраиваемая газовая варочная панель Korting HGG 6911 CTRB
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газовая варочная поверхность
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 050 руб. 
Начислим 369 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 691998
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Газовая варочная панель Korting HGG 6911 CTRB
23 050 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Korting
Тип товара
Газовая варочная поверхность
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
67х57х17
Вес, кг.
15

Описание товара Газовая варочная панель Korting HGG 6911 CTRB

Даже если пламя погаснет, вам не стоит переживать, ведь во всех моделях Korting установлена система безопасности «Газ-контроль». Данная функция просто остановит подачу газа в случае, если конфорка случайно погаснет. Электроподжиг. Вам больше не придется пользоваться спичками и зажигалками. Система «Электроподжиг» от Korting очень удобна и абсолютно безопасна. Просто поверните и нажмите регулятор — конфорка автоматически зажжется. Чугунные держатели для посуды. Korting изготавливает держатели для посуды из высококачественных материалов, чтобы вы могли пользоваться ими долгие годы. Держатели из чугуна эргономичны и очень устойчивы. Благодаря этому вам удобно готовить на поверхностях Korting, а риск падения кастрюль и пролива жидкостей сводится к минимуму. Сверхмощная WOK-конфорка. Приготовление блюд становится еще более быстрым, а нагрев посуды равномерным. Korting установил в свои модели сверхмощную конфорку с тремя рядами пламени для более быстрого приготовления. Экономьте свое время с Korting. К тому же сверхмощная конфорка WOK поможет вам приготовить изысканные блюда восточной кухни. Расположение WOK-зоны. Мощная горелка WOK перемещена по сравнению со стандартным размещением и расположена на передней части поверхности, что исключает нагрев стеновых панелей кухни, такое расположение более удобное для приготовление объёмных блюд. Безопасное управление. Поворотные регуляторы находятся вдали от мощной конфорки WOK. Это исключает случайное соприкосновение с горячими поверхностями в процессе приготовления, и регуляторы подвергаются меньшему тепловому воздействию. Стеклянная поверхность. Высокая устойчивость к тепловому и химическому воздействию, низкое тепловое расширение, высокая устойчивость к тепловым ударам, способность выдерживать в течение длинных периодов времени температуры до 450°C. Все это позволяет использовать его в течение длительного времени, в самых сложных задачах при приготовлении пищи.

Отзывы о товаре Газовая варочная панель Korting HGG 6911 CTRB




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Korting
Тип товара
Газовая варочная поверхность
Страна производитель
Китай
Описание
Даже если пламя погаснет, вам не стоит переживать, ведь во всех моделях Korting установлена система безопасности «Газ-контроль». Данная функция просто остановит подачу газа в случае, если конфорка случайно погаснет. Электроподжиг. Вам больше не придется пользоваться спичками и зажигалками. Система «Электроподжиг» от Korting очень удобна и абсолютно безопасна. Просто поверните и нажмите регулятор — конфорка автоматически зажжется. Чугунные держатели для посуды. Korting изготавливает держатели для посуды из высококачественных материалов, чтобы вы могли пользоваться ими долгие годы. Держатели из чугуна эргономичны и очень устойчивы. Благодаря этому вам удобно готовить на поверхностях Korting, а риск падения кастрюль и пролива жидкостей сводится к минимуму. Сверхмощная WOK-конфорка. Приготовление блюд становится еще более быстрым, а нагрев посуды равномерным. Korting установил в свои модели сверхмощную конфорку с тремя рядами пламени для более быстрого приготовления. Экономьте свое время с Korting. К тому же сверхмощная конфорка WOK поможет вам приготовить изысканные блюда восточной кухни. Расположение WOK-зоны. Мощная горелка WOK перемещена по сравнению со стандартным размещением и расположена на передней части поверхности, что исключает нагрев стеновых панелей кухни, такое расположение более удобное для приготовление объёмных блюд. Безопасное управление. Поворотные регуляторы находятся вдали от мощной конфорки WOK. Это исключает случайное соприкосновение с горячими поверхностями в процессе приготовления, и регуляторы подвергаются меньшему тепловому воздействию. Стеклянная поверхность. Высокая устойчивость к тепловому и химическому воздействию, низкое тепловое расширение, высокая устойчивость к тепловым ударам, способность выдерживать в течение длинных периодов времени температуры до 450°C. Все это позволяет использовать его в течение длительного времени, в самых сложных задачах при приготовлении пищи.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Газовая варочная панель Korting HGG 6911 CTRB - стоимость товара 23050 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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