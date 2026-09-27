Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1214-01 К2 черная матовый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газовая варочная поверхность
Тип панели
газовая
Материал поверхности
эмалированная сталь
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Тип управления
поворотное
Автоотключение
да
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 840 руб.
В наличии
Код товара: 595685
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
13 840 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Газовая варочная поверхность
Тип панели
газовая
Материал поверхности
эмалированная сталь
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Тип управления
поворотное
Автоотключение
да
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
Размер ниши для встраивания
55.8x49 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
4.5x55.8x51.5 см
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
60х40х15
Вес, кг.
13.5
Описание товара Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1214-01 К2 черная матовый
Газовая варочная панель, количество конфорок 4, wOK-конфорка, материал поверхности эмалированная сталь, управление: поворотные переключатели, особенности: газ-контроль, электроподжиг конфорок автоматический, решетки чугунные, ширина встраивания 55.8 см.
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, сенсорные, белые
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 13 970 руб.3493 руб. в СплитГазовая варочная панель Korting HGG 6420 CN
-
В наличииЦена 18 290 руб.4573 руб. в СплитГазовая варочная панель Korting HG 665 CTX
-
В наличииЦена 19 220 руб.4805 руб. в СплитГазовая варочная панель Korting HG 674 CTRN
-
В наличииЦена 23 050 руб.5763 руб. в СплитГазовая варочная панель Korting HGG 6911 CTRB
-
В наличииЦена 27 550 руб.6888 руб. в СплитИндукционная варочная панель Korting HI 64560 BCG
-
В наличииЦена 87 050 руб.21763 руб. в СплитИндукционная варочная панель Korting HIB 95750 BW SMART, 90 см
Бренд
Тип товара
Газовая варочная поверхность
Тип панели
газовая
Материал поверхности
эмалированная сталь
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Тип управления
поворотное
Автоотключение
да
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
Размер ниши для встраивания
55.8x49 см
Развернуть
Габаритные размеры (ШхВхГ)
4.5x55.8x51.5 см
Страна производитель
Беларусь
Газовая варочная панель, количество конфорок 4, wOK-конфорка, материал поверхности эмалированная сталь, управление: поворотные переключатели, особенности: газ-контроль, электроподжиг конфорок автоматический, решетки чугунные, ширина встраивания 55.8 см.
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, сенсорные, белые
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, сенсорные, белые
Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1214-01 К2 черная матовый - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 13840 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1214-01 К2 черная матовый