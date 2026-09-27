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Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1214-01 К2 черная матовый купить с доставкой в Москве
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Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1214-01 К2 черная матовый

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Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1214-01 К2 черная матовый - фото 1
Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1214-01 К2 черная матовый - фото 2
Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1214-01 К2 черная матовый - фото 3
Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1214-01 К2 черная матовый - фото 4
Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1214-01 К2 черная матовый - фото 5
Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1214-01 К2 черная матовый - фото 6
Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1214-01 К2 черная матовый - фото 7
Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1214-01 К2 черная матовый - фото 8
Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1214-01 К2 черная матовый - фото 9
Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1214-01 К2 черная матовый - фото 10
Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1214-01 К2 черная матовый - фото 11
Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1214-01 К2 черная матовый - фото 12
Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1214-01 К2 черная матовый - фото 13
Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1214-01 К2 черная матовый - фото 14
Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1214-01 К2 черная матовый - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газовая варочная поверхность
Тип панели
газовая
Материал поверхности
эмалированная сталь
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Тип управления
поворотное
Автоотключение
да
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
  • Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1214-01 К2 черная матовый - фото 1
  • Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1214-01 К2 черная матовый - фото 2
  • Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1214-01 К2 черная матовый - фото 3
  • Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1214-01 К2 черная матовый - фото 4
  • Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1214-01 К2 черная матовый - фото 5
  • Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1214-01 К2 черная матовый - фото 6
  • Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1214-01 К2 черная матовый - фото 7
  • Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1214-01 К2 черная матовый - фото 8
  • Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1214-01 К2 черная матовый - фото 9
  • Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1214-01 К2 черная матовый - фото 10
  • Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1214-01 К2 черная матовый - фото 11
  • Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1214-01 К2 черная матовый - фото 12
  • Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1214-01 К2 черная матовый - фото 13
  • Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1214-01 К2 черная матовый - фото 14
  • Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1214-01 К2 черная матовый - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 840 руб. 
Начислим 222 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 595685
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1214-01 К2 черная матовый
13 840 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GEFEST
Тип товара
Газовая варочная поверхность
Тип панели
газовая
Материал поверхности
эмалированная сталь
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Тип управления
поворотное
Автоотключение
да
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
Размер ниши для встраивания
55.8x49 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
4.5x55.8x51.5 см
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
60х40х15
Вес, кг.
13.5

Описание товара Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1214-01 К2 черная матовый

Газовая варочная панель, количество конфорок 4, wOK-конфорка, материал поверхности эмалированная сталь, управление: поворотные переключатели, особенности: газ-контроль, электроподжиг конфорок автоматический, решетки чугунные, ширина встраивания 55.8 см.

Отзывы о товаре Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1214-01 К2 черная матовый




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
GEFEST
Тип товара
Газовая варочная поверхность
Тип панели
газовая
Материал поверхности
эмалированная сталь
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Тип управления
поворотное
Автоотключение
да
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
Размер ниши для встраивания
55.8x49 см
Развернуть
Габаритные размеры (ШхВхГ)
4.5x55.8x51.5 см
Страна производитель
Беларусь
Описание
Газовая варочная панель, количество конфорок 4, wOK-конфорка, материал поверхности эмалированная сталь, управление: поворотные переключатели, особенности: газ-контроль, электроподжиг конфорок автоматический, решетки чугунные, ширина встраивания 55.8 см.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1214-01 К2 черная матовый - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 13840 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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