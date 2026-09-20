Электрическая варочная панель Gefest ЭС В СВН 3210 К21 черная
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Электрическая варочная панель Gefest ЭС В СВН 3210 К21 черная
Электрическая варочная поверхность Gefest СВН 3210 К21 – это стандартная поверхность, которая оборудована 4 чугунными конфорками. Монтаж этой модели – независимый. Ее мощность подключения равняется 5.5 кВт. Панель изготовлена из прочной эмалированной стали. Поверхность имеет достаточно удобное размещением целевой панели управления и отличается оригинальным дизайном. Коричневое цветовое исполнение дает возможность гармонично дополнить домашнюю кухню, независимо от особенностей ее интерьера. Gefest СВН 3210 К21 обладает практичным индикатором выключения/включения. Данная модель оснащена поворотными переключателями. Фактические параметры поверхности – глубина – 52 см, ширина – 59 см, а высота – 7.8 см. Мощность электроконфорок варьируется в пределах 1.0 – 2.0 кВт в зависимости от конфорки. Gefest СВН 3210 К21 – простая в эксплуатации, уходе, а также функциональная поверхность.
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, сенсорные, белые
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 12 050 руб. 21 150 руб.3013 руб. в СплитГазовая варочная панель Midea MG3270TGW
-
В наличииЦена 16 760 руб.4190 руб. в СплитЭлектрическая варочная панель Korting HK 60003 B
-
В наличииЦена 19 710 руб.4928 руб. в СплитГазовая варочная панель Korting HGG 6420 CN
-
В наличииЦена 25 100 руб.6275 руб. в СплитГазовая варочная панель Korting HG 665 CTX
-
В наличииЦена 26 730 руб.6683 руб. в СплитГазовая варочная панель Korting HG 674 CTRN
-
В наличииЦена 29 310 руб.7328 руб. в СплитИндукционная варочная панель Korting HI 43053 B, 45 см
-
В наличииЦена 30 790 руб.7698 руб. в СплитГазовая варочная панель Korting HGG 6911 CTRB
-
В наличииЦена 45 780 руб.11445 руб. в СплитИндукционная варочная панель Korting HI 64560 BCG
-
В наличииЦена 87 050 руб.21763 руб. в СплитИндукционная варочная панель Korting HIB 95750 BW SMART, 90 см
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, сенсорные, белые
Отзывы о товаре Электрическая варочная панель Gefest ЭС В СВН 3210 К21 черная