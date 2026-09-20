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Электрическая варочная панель Gefest ЭС В СВН 3210 К21 черная купить с доставкой в Москве
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Электрическая варочная панель Gefest ЭС В СВН 3210 К21 черная

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Электрическая варочная панель Gefest ЭС В СВН 3210 К21 черная - фото 1
Электрическая варочная панель Gefest ЭС В СВН 3210 К21 черная - фото 2
Электрическая варочная панель Gefest ЭС В СВН 3210 К21 черная - фото 3
Электрическая варочная панель Gefest ЭС В СВН 3210 К21 черная - фото 4
Электрическая варочная панель Gefest ЭС В СВН 3210 К21 черная - фото 5
Электрическая варочная панель Gefest ЭС В СВН 3210 К21 черная - фото 6
Электрическая варочная панель Gefest ЭС В СВН 3210 К21 черная - фото 7
Электрическая варочная панель Gefest ЭС В СВН 3210 К21 черная - фото 8
Электрическая варочная панель Gefest ЭС В СВН 3210 К21 черная - фото 9
Электрическая варочная панель Gefest ЭС В СВН 3210 К21 черная - фото 10
Электрическая варочная панель Gefest ЭС В СВН 3210 К21 черная - фото 11
Электрическая варочная панель Gefest ЭС В СВН 3210 К21 черная - фото 12
Электрическая варочная панель Gefest ЭС В СВН 3210 К21 черная - фото 13
Электрическая варочная панель Gefest ЭС В СВН 3210 К21 черная - фото 14
Электрическая варочная панель Gefest ЭС В СВН 3210 К21 черная - фото 15
Электрическая варочная панель Gefest ЭС В СВН 3210 К21 черная - фото 16
Электрическая варочная панель Gefest ЭС В СВН 3210 К21 черная - фото 17
Электрическая варочная панель Gefest ЭС В СВН 3210 К21 черная - фото 18
Электрическая варочная панель Gefest ЭС В СВН 3210 К21 черная - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Уцененный
Характеристики
Тип товара
Электрическая варочная поверхность
Тип панели
электрическая
Материал поверхности
нержавеющая сталь
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
5500
Тип управления
поворотное
Автоотключение
нет
Блокировка панели
нет
  • Электрическая варочная панель Gefest ЭС В СВН 3210 К21 черная - фото 1
  • Электрическая варочная панель Gefest ЭС В СВН 3210 К21 черная - фото 2
  • Электрическая варочная панель Gefest ЭС В СВН 3210 К21 черная - фото 3
  • Электрическая варочная панель Gefest ЭС В СВН 3210 К21 черная - фото 4
  • Электрическая варочная панель Gefest ЭС В СВН 3210 К21 черная - фото 5
  • Электрическая варочная панель Gefest ЭС В СВН 3210 К21 черная - фото 6
  • Электрическая варочная панель Gefest ЭС В СВН 3210 К21 черная - фото 7
  • Электрическая варочная панель Gefest ЭС В СВН 3210 К21 черная - фото 8
  • Электрическая варочная панель Gefest ЭС В СВН 3210 К21 черная - фото 9
  • Электрическая варочная панель Gefest ЭС В СВН 3210 К21 черная - фото 10
  • Электрическая варочная панель Gefest ЭС В СВН 3210 К21 черная - фото 11
  • Электрическая варочная панель Gefest ЭС В СВН 3210 К21 черная - фото 12
  • Электрическая варочная панель Gefest ЭС В СВН 3210 К21 черная - фото 13
  • Электрическая варочная панель Gefest ЭС В СВН 3210 К21 черная - фото 14
  • Электрическая варочная панель Gefest ЭС В СВН 3210 К21 черная - фото 15
  • Электрическая варочная панель Gefest ЭС В СВН 3210 К21 черная - фото 16
  • Электрическая варочная панель Gefest ЭС В СВН 3210 К21 черная - фото 17
  • Электрическая варочная панель Gefest ЭС В СВН 3210 К21 черная - фото 18
  • Электрическая варочная панель Gefest ЭС В СВН 3210 К21 черная - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 583717
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Характеристики

Бренд
GEFEST
Тип товара
Электрическая варочная поверхность
Тип панели
электрическая
Материал поверхности
нержавеющая сталь
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
5500
Тип управления
поворотное
Автоотключение
нет
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
Подключение
кабель с вилкой
Размер ниши для встраивания
59х52 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
62,5х17х57,5 см
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
60х40х15
Вес, кг.
12

Описание товара Электрическая варочная панель Gefest ЭС В СВН 3210 К21 черная

Электрическая варочная поверхность Gefest СВН 3210 К21 – это стандартная поверхность, которая оборудована 4 чугунными конфорками. Монтаж этой модели – независимый. Ее мощность подключения равняется 5.5 кВт. Панель изготовлена из прочной эмалированной стали. Поверхность имеет достаточно удобное размещением целевой панели управления и отличается оригинальным дизайном. Коричневое цветовое исполнение дает возможность гармонично дополнить домашнюю кухню, независимо от особенностей ее интерьера. Gefest СВН 3210 К21 обладает практичным индикатором выключения/включения. Данная модель оснащена поворотными переключателями. Фактические параметры поверхности – глубина – 52 см, ширина – 59 см, а высота – 7.8 см. Мощность электроконфорок варьируется в пределах 1.0 – 2.0 кВт в зависимости от конфорки. Gefest СВН 3210 К21 – простая в эксплуатации, уходе, а также функциональная поверхность.

Отзывы о товаре Электрическая варочная панель Gefest ЭС В СВН 3210 К21 черная




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Характеристики
Бренд
GEFEST
Тип товара
Электрическая варочная поверхность
Тип панели
электрическая
Материал поверхности
нержавеющая сталь
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
5500
Тип управления
поворотное
Автоотключение
нет
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
Развернуть
Подключение
кабель с вилкой
Размер ниши для встраивания
59х52 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
62,5х17х57,5 см
Страна производитель
Беларусь
Описание
Электрическая варочная поверхность Gefest СВН 3210 К21 – это стандартная поверхность, которая оборудована 4 чугунными конфорками. Монтаж этой модели – независимый. Ее мощность подключения равняется 5.5 кВт. Панель изготовлена из прочной эмалированной стали. Поверхность имеет достаточно удобное размещением целевой панели управления и отличается оригинальным дизайном. Коричневое цветовое исполнение дает возможность гармонично дополнить домашнюю кухню, независимо от особенностей ее интерьера. Gefest СВН 3210 К21 обладает практичным индикатором выключения/включения. Данная модель оснащена поворотными переключателями. Фактические параметры поверхности – глубина – 52 см, ширина – 59 см, а высота – 7.8 см. Мощность электроконфорок варьируется в пределах 1.0 – 2.0 кВт в зависимости от конфорки. Gefest СВН 3210 К21 – простая в эксплуатации, уходе, а также функциональная поверхность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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