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Электрическая варочная панель Kuppersberg ECO 302 купить с доставкой в Москве
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Электрическая варочная панель Kuppersberg ECO 302

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Встраиваемая варочная панель Kuppersberg ECO 302 - фото 1
Встраиваемая варочная панель Kuppersberg ECO 302 - фото 2
Встраиваемая варочная панель Kuppersberg ECO 302 - фото 3
Встраиваемая варочная панель Kuppersberg ECO 302 - фото 4
Встраиваемая варочная панель Kuppersberg ECO 302 - фото 5
Встраиваемая варочная панель Kuppersberg ECO 302 - фото 6
Встраиваемая варочная панель Kuppersberg ECO 302 - фото 7
Встраиваемая варочная панель Kuppersberg ECO 302 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Варочная панель
  • Встраиваемая варочная панель Kuppersberg ECO 302 - фото 1
  • Встраиваемая варочная панель Kuppersberg ECO 302 - фото 2
  • Встраиваемая варочная панель Kuppersberg ECO 302 - фото 3
  • Встраиваемая варочная панель Kuppersberg ECO 302 - фото 4
  • Встраиваемая варочная панель Kuppersberg ECO 302 - фото 5
  • Встраиваемая варочная панель Kuppersberg ECO 302 - фото 6
  • Встраиваемая варочная панель Kuppersberg ECO 302 - фото 7
  • Встраиваемая варочная панель Kuppersberg ECO 302 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688943
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Характеристики

Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Варочная панель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х35х11
Вес, кг.
5.35

Описание товара Электрическая варочная панель Kuppersberg ECO 302

В интерьере не слишком просторной кухни прекрасно будет смотреться электрическая варочная панель Домино ECO 302 из прочной стеклокерамики. Плита электрическая имеет стильный вид и, кроме того, отличается высокой производительностью. Варочная панель электрическая фирмы Kuppersberg прослужит вам долгие годы.

Отзывы о товаре Электрическая варочная панель Kuppersberg ECO 302




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Характеристики
Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Варочная панель
Страна производитель
Китай
Описание
В интерьере не слишком просторной кухни прекрасно будет смотреться электрическая варочная панель Домино ECO 302 из прочной стеклокерамики. Плита электрическая имеет стильный вид и, кроме того, отличается высокой производительностью. Варочная панель электрическая фирмы Kuppersberg прослужит вам долгие годы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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