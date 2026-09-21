Электрическая варочная панель Kuppersberg ECO 302
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Варочная панель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 688943
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Варочная панель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х35х11
Вес, кг.
5.35
Описание товара Электрическая варочная панель Kuppersberg ECO 302
В интерьере не слишком просторной кухни прекрасно будет смотреться электрическая варочная панель Домино ECO 302 из прочной стеклокерамики. Плита электрическая имеет стильный вид и, кроме того, отличается высокой производительностью. Варочная панель электрическая фирмы Kuppersberg прослужит вам долгие годы.
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, сенсорные, белые
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 12 050 руб. 21 150 руб.3013 руб. в СплитГазовая варочная панель Midea MG3270TGW
-
В наличииЦена 16 760 руб.4190 руб. в СплитЭлектрическая варочная панель Korting HK 60003 B
-
В наличииЦена 19 710 руб.4928 руб. в СплитГазовая варочная панель Korting HGG 6420 CN
-
В наличииЦена 25 100 руб.6275 руб. в СплитГазовая варочная панель Korting HG 665 CTX
-
В наличииЦена 26 730 руб.6683 руб. в СплитГазовая варочная панель Korting HG 674 CTRN
-
В наличииЦена 29 310 руб.7328 руб. в СплитИндукционная варочная панель Korting HI 43053 B, 45 см
-
В наличииЦена 30 790 руб.7698 руб. в СплитГазовая варочная панель Korting HGG 6911 CTRB
-
В наличииЦена 45 780 руб.11445 руб. в СплитИндукционная варочная панель Korting HI 64560 BCG
-
В наличииЦена 87 050 руб.21763 руб. в СплитИндукционная варочная панель Korting HIB 95750 BW SMART, 90 см
В интерьере не слишком просторной кухни прекрасно будет смотреться электрическая варочная панель Домино ECO 302 из прочной стеклокерамики. Плита электрическая имеет стильный вид и, кроме того, отличается высокой производительностью. Варочная панель электрическая фирмы Kuppersberg прослужит вам долгие годы.
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, сенсорные, белые
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, сенсорные, белые
Электрическая варочная панель Kuppersberg ECO 302 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Электрическая варочная панель Kuppersberg ECO 302