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Индукционная варочная панель Weissgauff HI 430 BFZ черная купить с доставкой в Москве
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Индукционная варочная панель Weissgauff HI 430 BFZ черная

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Индукционная варочная панель Weissgauff HI 430 BFZ черная - фото 1
Индукционная варочная панель Weissgauff HI 430 BFZ черная - фото 2
Индукционная варочная панель Weissgauff HI 430 BFZ черная - фото 3
Индукционная варочная панель Weissgauff HI 430 BFZ черная - фото 4
Индукционная варочная панель Weissgauff HI 430 BFZ черная - фото 5
Индукционная варочная панель Weissgauff HI 430 BFZ черная - фото 6
Индукционная варочная панель Weissgauff HI 430 BFZ черная - фото 7
Индукционная варочная панель Weissgauff HI 430 BFZ черная - фото 8
Индукционная варочная панель Weissgauff HI 430 BFZ черная - фото 9
Индукционная варочная панель Weissgauff HI 430 BFZ черная - фото 10
Индукционная варочная панель Weissgauff HI 430 BFZ черная - фото 11
Индукционная варочная панель Weissgauff HI 430 BFZ черная - фото 12
Индукционная варочная панель Weissgauff HI 430 BFZ черная - фото 13
Индукционная варочная панель Weissgauff HI 430 BFZ черная - фото 14
Индукционная варочная панель Weissgauff HI 430 BFZ черная - фото 15
Индукционная варочная панель Weissgauff HI 430 BFZ черная - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Индукционная варочная поверхность
Тип панели
индукционная
Общее количество конфорок
3
Цвет
черный
Мощность
5500
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
  • Индукционная варочная панель Weissgauff HI 430 BFZ черная - фото 1
  • Индукционная варочная панель Weissgauff HI 430 BFZ черная - фото 2
  • Индукционная варочная панель Weissgauff HI 430 BFZ черная - фото 3
  • Индукционная варочная панель Weissgauff HI 430 BFZ черная - фото 4
  • Индукционная варочная панель Weissgauff HI 430 BFZ черная - фото 5
  • Индукционная варочная панель Weissgauff HI 430 BFZ черная - фото 6
  • Индукционная варочная панель Weissgauff HI 430 BFZ черная - фото 7
  • Индукционная варочная панель Weissgauff HI 430 BFZ черная - фото 8
  • Индукционная варочная панель Weissgauff HI 430 BFZ черная - фото 9
  • Индукционная варочная панель Weissgauff HI 430 BFZ черная - фото 10
  • Индукционная варочная панель Weissgauff HI 430 BFZ черная - фото 11
  • Индукционная варочная панель Weissgauff HI 430 BFZ черная - фото 12
  • Индукционная варочная панель Weissgauff HI 430 BFZ черная - фото 13
  • Индукционная варочная панель Weissgauff HI 430 BFZ черная - фото 14
  • Индукционная варочная панель Weissgauff HI 430 BFZ черная - фото 15
  • Индукционная варочная панель Weissgauff HI 430 BFZ черная - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 595740
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Характеристики

Бренд
Weissgauff
Тип товара
Индукционная варочная поверхность
Тип панели
индукционная
Общее количество конфорок
3
Цвет
черный
Мощность
5500
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Размер ниши для встраивания
42.5x49.5 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
5.8x42.5x51 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х51х13
Вес, кг.
7.9

Описание товара Индукционная варочная панель Weissgauff HI 430 BFZ черная

Индукционная варочная поверхность Weissgauff HI 430 BFZ обладает сразу 3 конфорками, которые могут объединяться в единую зону готовки – Flex Zone. На нее вы можете ставить посуду любого размера, чтобы реализовывать свой кулинарный талант полноценно. При этом ширина варочной панели – всего 45 см. Это означает, что даже на небольшой кухне найдется место для «большой» готовки. Сенсорное управление One Touch послушно любому, даже самому легкому касанию пальцев. Для ускоренного нагрева конфорок в конфигурации прибора реализована опция Boost. При ее активации вся мощность направляется к выбранной зоне готовки. Основу индукционной варочной поверхности Weissgauff HI 430 BFZ составила стеклокерамика Vitro Ceramic Glass. Она устойчива к царапинам и перепадам температур.



Теги товара: сенсорные

Отзывы о товаре Индукционная варочная панель Weissgauff HI 430 BFZ черная




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Характеристики
Бренд
Weissgauff
Тип товара
Индукционная варочная поверхность
Тип панели
индукционная
Общее количество конфорок
3
Цвет
черный
Мощность
5500
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Размер ниши для встраивания
42.5x49.5 см
Развернуть
Габаритные размеры (ШхВхГ)
5.8x42.5x51 см
Страна производитель
Китай
Описание
Индукционная варочная поверхность Weissgauff HI 430 BFZ обладает сразу 3 конфорками, которые могут объединяться в единую зону готовки – Flex Zone. На нее вы можете ставить посуду любого размера, чтобы реализовывать свой кулинарный талант полноценно. При этом ширина варочной панели – всего 45 см. Это означает, что даже на небольшой кухне найдется место для «большой» готовки. Сенсорное управление One Touch послушно любому, даже самому легкому касанию пальцев. Для ускоренного нагрева конфорок в конфигурации прибора реализована опция Boost. При ее активации вся мощность направляется к выбранной зоне готовки. Основу индукционной варочной поверхности Weissgauff HI 430 BFZ составила стеклокерамика Vitro Ceramic Glass. Она устойчива к царапинам и перепадам температур.


Теги товара: сенсорные
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