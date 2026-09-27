Индукционная варочная панель Weissgauff HI 430 BFZ черная
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Индукционная варочная панель Weissgauff HI 430 BFZ черная
Индукционная варочная поверхность Weissgauff HI 430 BFZ обладает сразу 3 конфорками, которые могут объединяться в единую зону готовки – Flex Zone. На нее вы можете ставить посуду любого размера, чтобы реализовывать свой кулинарный талант полноценно. При этом ширина варочной панели – всего 45 см. Это означает, что даже на небольшой кухне найдется место для «большой» готовки. Сенсорное управление One Touch послушно любому, даже самому легкому касанию пальцев. Для ускоренного нагрева конфорок в конфигурации прибора реализована опция Boost. При ее активации вся мощность направляется к выбранной зоне готовки. Основу индукционной варочной поверхности Weissgauff HI 430 BFZ составила стеклокерамика Vitro Ceramic Glass. Она устойчива к царапинам и перепадам температур.
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Теги товара: сенсорные
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Теги товара: сенсорные
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