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Индукционная варочная панель Simfer H30I72S002, 30 см купить с доставкой в Москве
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Индукционная варочная панель Simfer H30I72S002, 30 см

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Индукционная варочная панель Simfer H30I72S002, 30 см - фото 1
Индукционная варочная панель Simfer H30I72S002, 30 см - фото 2
Индукционная варочная панель Simfer H30I72S002, 30 см - фото 3
Индукционная варочная панель Simfer H30I72S002, 30 см - фото 4
Индукционная варочная панель Simfer H30I72S002, 30 см - фото 5
Индукционная варочная панель Simfer H30I72S002, 30 см - фото 6
Индукционная варочная панель Simfer H30I72S002, 30 см - фото 7
Индукционная варочная панель Simfer H30I72S002, 30 см - фото 8
Индукционная варочная панель Simfer H30I72S002, 30 см - фото 9
Индукционная варочная панель Simfer H30I72S002, 30 см - фото 10
Индукционная варочная панель Simfer H30I72S002, 30 см - фото 11
Индукционная варочная панель Simfer H30I72S002, 30 см - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Индукционная варочная поверхность
Тип панели
индукционная
Общее количество конфорок
2
Цвет
черный
Мощность
3500
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
  • Индукционная варочная панель Simfer H30I72S002, 30 см - фото 1
  • Индукционная варочная панель Simfer H30I72S002, 30 см - фото 2
  • Индукционная варочная панель Simfer H30I72S002, 30 см - фото 3
  • Индукционная варочная панель Simfer H30I72S002, 30 см - фото 4
  • Индукционная варочная панель Simfer H30I72S002, 30 см - фото 5
  • Индукционная варочная панель Simfer H30I72S002, 30 см - фото 6
  • Индукционная варочная панель Simfer H30I72S002, 30 см - фото 7
  • Индукционная варочная панель Simfer H30I72S002, 30 см - фото 8
  • Индукционная варочная панель Simfer H30I72S002, 30 см - фото 9
  • Индукционная варочная панель Simfer H30I72S002, 30 см - фото 10
  • Индукционная варочная панель Simfer H30I72S002, 30 см - фото 11
  • Индукционная варочная панель Simfer H30I72S002, 30 см - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 586484
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Характеристики

Бренд
Simfer
Тип товара
Индукционная варочная поверхность
Тип панели
индукционная
Общее количество конфорок
2
Цвет
черный
Мощность
3500
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Размер ниши для встраивания
27.5x49 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
5.5x30x52 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х40х15
Вес, кг.
4.2

Описание товара Индукционная варочная панель Simfer H30I72S002, 30 см

Установка независимая / Тип панели индукционная / Материал панели стеклокерамика



Теги товара: сенсорные

Отзывы о товаре Индукционная варочная панель Simfer H30I72S002, 30 см




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Характеристики
Бренд
Simfer
Тип товара
Индукционная варочная поверхность
Тип панели
индукционная
Общее количество конфорок
2
Цвет
черный
Мощность
3500
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Размер ниши для встраивания
27.5x49 см
Развернуть
Габаритные размеры (ШхВхГ)
5.5x30x52 см
Страна производитель
Китай
Описание
Установка независимая / Тип панели индукционная / Материал панели стеклокерамика


Теги товара: сенсорные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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