Индукционная варочная панель Simfer H30I72S002, 30 см
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Индукционная варочная поверхность
Тип панели
индукционная
Общее количество конфорок
2
Цвет
черный
Мощность
3500
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 830 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 586484
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Индукционная варочная поверхность
Тип панели
индукционная
Общее количество конфорок
2
Цвет
черный
Мощность
3500
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Размер ниши для встраивания
27.5x49 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
5.5x30x52 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х40х15
Вес, кг.
4.2
Описание товара Индукционная варочная панель Simfer H30I72S002, 30 см
Установка независимая / Тип панели индукционная / Материал панели стеклокерамика
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Теги товара: сенсорные
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Бренд
Тип товара
Индукционная варочная поверхность
Тип панели
индукционная
Общее количество конфорок
2
Цвет
черный
Мощность
3500
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Размер ниши для встраивания
27.5x49 см
Развернуть
Габаритные размеры (ШхВхГ)
5.5x30x52 см
Страна производитель
Китай
Установка независимая / Тип панели индукционная / Материал панели стеклокерамика
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, белые
Теги товара: сенсорные
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, белые
Теги товара: сенсорные
Индукционная варочная панель Simfer H30I72S002, 30 см - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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