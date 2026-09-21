Индукционная варочная панель Kuppersberg ICS 604
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Характеристики
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
индукционная
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
7000
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 688931
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
индукционная
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
7000
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Подключение
стандартное
Размер ниши для встраивания
50x56 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
59х5х52 см
Размеры в упаковке, см
65х57х11
Вес, кг.
9.81
Описание товара Индукционная варочная панель Kuppersberg ICS 604
Стеклокерамическая электрическая варочная поверхность Kuppersberg ICS 604 выпускается известным производителем кухонной техники. Перед вами – индукционная модель. Это значит, что вы получите в свое распоряжение энергоэффективное и максимально удобное в эксплуатации устройство. Нагреваться будет только посуда, а сама поверхность будет оставаться холодной (за исключением незначительного нагрева стеклокерамики от посуды). Время приготовления можно будет сократить до минимума.
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Теги товара: сенсорные
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Бренд
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
индукционная
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
7000
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
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Подключение
стандартное
Размер ниши для встраивания
50x56 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
59х5х52 см
Стеклокерамическая электрическая варочная поверхность Kuppersberg ICS 604 выпускается известным производителем кухонной техники. Перед вами – индукционная модель. Это значит, что вы получите в свое распоряжение энергоэффективное и максимально удобное в эксплуатации устройство. Нагреваться будет только посуда, а сама поверхность будет оставаться холодной (за исключением незначительного нагрева стеклокерамики от посуды). Время приготовления можно будет сократить до минимума.
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, белые
Теги товара: сенсорные
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, белые
Теги товара: сенсорные
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