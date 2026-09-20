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Индукционная варочная панель Maunfeld EVI.292-WH белая купить с доставкой в Москве
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Индукционная варочная панель Maunfeld EVI.292-WH белая

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Индукционная варочная поверхность Maunfeld EVI.292-WH белый - фото 1
Индукционная варочная поверхность Maunfeld EVI.292-WH белый - фото 2
Индукционная варочная поверхность Maunfeld EVI.292-WH белый - фото 3
Индукционная варочная поверхность Maunfeld EVI.292-WH белый - фото 4
Индукционная варочная поверхность Maunfeld EVI.292-WH белый - фото 5
Индукционная варочная поверхность Maunfeld EVI.292-WH белый - фото 6
Индукционная варочная поверхность Maunfeld EVI.292-WH белый - фото 7
Индукционная варочная поверхность Maunfeld EVI.292-WH белый - фото 8
Индукционная варочная поверхность Maunfeld EVI.292-WH белый - фото 9
Индукционная варочная поверхность Maunfeld EVI.292-WH белый - фото 10
Индукционная варочная поверхность Maunfeld EVI.292-WH белый - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Варочная панель
  • Индукционная варочная поверхность Maunfeld EVI.292-WH белый - фото 1
  • Индукционная варочная поверхность Maunfeld EVI.292-WH белый - фото 2
  • Индукционная варочная поверхность Maunfeld EVI.292-WH белый - фото 3
  • Индукционная варочная поверхность Maunfeld EVI.292-WH белый - фото 4
  • Индукционная варочная поверхность Maunfeld EVI.292-WH белый - фото 5
  • Индукционная варочная поверхность Maunfeld EVI.292-WH белый - фото 6
  • Индукционная варочная поверхность Maunfeld EVI.292-WH белый - фото 7
  • Индукционная варочная поверхность Maunfeld EVI.292-WH белый - фото 8
  • Индукционная варочная поверхность Maunfeld EVI.292-WH белый - фото 9
  • Индукционная варочная поверхность Maunfeld EVI.292-WH белый - фото 10
  • Индукционная варочная поверхность Maunfeld EVI.292-WH белый - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 583756
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Характеристики

Бренд
Maunfeld
Тип товара
Варочная панель
Размеры в упаковке, см
65х55х15
Вес, кг.
5.3

Описание товара Индукционная варочная панель Maunfeld EVI.292-WH белая

Индукционная варочная поверхность MAUNFELD EVI.292-WH – элегантная белая плита с двумя удобными конфорками и независимым типом монтажа. Подключение к электросети на 220/230 В осуществляется при помощи 3-жильного кабеля с мощностью 3.8 кВт. Стеклокерамическая поверхность легко поддается очистке, радует простотой обслуживания и привлекательным внешним видом. Оборудование MAUNFELD EVI.292-WH дополнено такими полезными функциями, как автоматика закипания и индикация остаточного после готовки тепла. Две конфорки на 18 см оснащены 9-ю уровнями мощности, а также дополнены системой распознавания небольшой посуды даже при диаметре дна всего 11 см. Плита дополнена удобным сенсорным управлением, таймером и защитной блокировкой поверхности от детей.

Отзывы о товаре Индукционная варочная панель Maunfeld EVI.292-WH белая




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Характеристики
Бренд
Maunfeld
Тип товара
Варочная панель
Описание
Индукционная варочная поверхность MAUNFELD EVI.292-WH – элегантная белая плита с двумя удобными конфорками и независимым типом монтажа. Подключение к электросети на 220/230 В осуществляется при помощи 3-жильного кабеля с мощностью 3.8 кВт. Стеклокерамическая поверхность легко поддается очистке, радует простотой обслуживания и привлекательным внешним видом. Оборудование MAUNFELD EVI.292-WH дополнено такими полезными функциями, как автоматика закипания и индикация остаточного после готовки тепла. Две конфорки на 18 см оснащены 9-ю уровнями мощности, а также дополнены системой распознавания небольшой посуды даже при диаметре дна всего 11 см. Плита дополнена удобным сенсорным управлением, таймером и защитной блокировкой поверхности от детей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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