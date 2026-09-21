Индукционная варочная панель Korting HI 32071 KB, 30 см
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Индукционная варочная панель Korting HI 32071 KB, 30 см
Индукционные варочные панели используют принципиально новый способ нагрева, нагрев происходит за счет электромагнитного поля и воздействует непосредственно на дно посуды, благодаря этому индукционный нагрев считается одним из самых быстрых и имеет высокий КПД. Позволяет точно контролировать температуру приготовления за счет моментального изменения мощности нагрева, что позволит приготовить разнообразные кулинарные блюда. Поверхность индукционных панелей нагревается только от посуды и по этой причине нагревается не очень сильно, быстро остывает в выключенном состоянии, что снижает риск получения ожогов и способствует легкому уходу за панелью.
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