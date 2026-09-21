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Газовая варочная панель Korting HG 365 CTX, Домино 30 см купить с доставкой в Москве
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Газовая варочная панель Korting HG 365 CTX, Домино 30 см

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Встраиваемая газовая варочная панель Korting HG 365 CTX, Домино 30 см - фото 1
Встраиваемая газовая варочная панель Korting HG 365 CTX, Домино 30 см - фото 2
Встраиваемая газовая варочная панель Korting HG 365 CTX, Домино 30 см - фото 3
Встраиваемая газовая варочная панель Korting HG 365 CTX, Домино 30 см - фото 4
Встраиваемая газовая варочная панель Korting HG 365 CTX, Домино 30 см - фото 5
Встраиваемая газовая варочная панель Korting HG 365 CTX, Домино 30 см - фото 6
Встраиваемая газовая варочная панель Korting HG 365 CTX, Домино 30 см - фото 7
Встраиваемая газовая варочная панель Korting HG 365 CTX, Домино 30 см - фото 8
Встраиваемая газовая варочная панель Korting HG 365 CTX, Домино 30 см - фото 9
Встраиваемая газовая варочная панель Korting HG 365 CTX, Домино 30 см - фото 10
Встраиваемая газовая варочная панель Korting HG 365 CTX, Домино 30 см - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газовая варочная поверхность
  • Встраиваемая газовая варочная панель Korting HG 365 CTX, Домино 30 см - фото 1
  • Встраиваемая газовая варочная панель Korting HG 365 CTX, Домино 30 см - фото 2
  • Встраиваемая газовая варочная панель Korting HG 365 CTX, Домино 30 см - фото 3
  • Встраиваемая газовая варочная панель Korting HG 365 CTX, Домино 30 см - фото 4
  • Встраиваемая газовая варочная панель Korting HG 365 CTX, Домино 30 см - фото 5
  • Встраиваемая газовая варочная панель Korting HG 365 CTX, Домино 30 см - фото 6
  • Встраиваемая газовая варочная панель Korting HG 365 CTX, Домино 30 см - фото 7
  • Встраиваемая газовая варочная панель Korting HG 365 CTX, Домино 30 см - фото 8
  • Встраиваемая газовая варочная панель Korting HG 365 CTX, Домино 30 см - фото 9
  • Встраиваемая газовая варочная панель Korting HG 365 CTX, Домино 30 см - фото 10
  • Встраиваемая газовая варочная панель Korting HG 365 CTX, Домино 30 см - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691839
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Характеристики

Бренд
Korting
Тип товара
Газовая варочная поверхность
Размеры в упаковке, см
57х39х17
Вес, кг.
7.12

Описание товара Газовая варочная панель Korting HG 365 CTX, Домино 30 см

Газовая варочная поверхность Korting HG 365 CTX – это модель, имеющая минимальные габариты и максимальное удобство эксплуатации. Она выполнена из стали серебристого цвета, оснащена двумя чугунными конфорками, которые, в свою очередь, обладают газ-контролем. Активация газа происходит за счет поворотных механизмов и электроподжига, встроенного в поворотную ручку. Для расширения функционала модели, она имеет подставку WOK и адаптер для кофейника.

Отзывы о товаре Газовая варочная панель Korting HG 365 CTX, Домино 30 см




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Характеристики
Бренд
Korting
Тип товара
Газовая варочная поверхность
Описание
Газовая варочная поверхность Korting HG 365 CTX – это модель, имеющая минимальные габариты и максимальное удобство эксплуатации. Она выполнена из стали серебристого цвета, оснащена двумя чугунными конфорками, которые, в свою очередь, обладают газ-контролем. Активация газа происходит за счет поворотных механизмов и электроподжига, встроенного в поворотную ручку. Для расширения функционала модели, она имеет подставку WOK и адаптер для кофейника.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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