Газовая варочная панель Kuppersberg FG 66 B
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Варочная панель
Материал корпуса
закаленное стекло
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
7900
Тип управления
механическое
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 440 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 688997
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Варочная панель
Тип
газовая
Материал корпуса
закаленное стекло
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
7900
Тип управления
механическое
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
Размер ниши для встраивания
55.5х47.5 см
Страна производитель
Турция
Размеры в упаковке, см
65х56х17
Вес, кг.
9.5
Описание товара Газовая варочная панель Kuppersberg FG 66 B
Варочная встраиваемая панель газовая Kuppersberg FG 66 B - это современное и функциональное решение для вашей кухни. Панель выполнена из закаленного стекла, что обеспечивает ей прочность и долговечность. Материал решетки варочной панели - чугун, что гарантирует надежность и устойчивость к высоким температурам. Выбирая варочную встраиваемую панель газовая Kuppersberg FG 66 B, вы получаете современное, функциональное и безопасное решение для вашей кухни.
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Теги товара: газовые
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Варочная панель
Тип
газовая
Материал корпуса
закаленное стекло
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
7900
Тип управления
механическое
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
Размер ниши для встраивания
55.5х47.5 см
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Страна производитель
Турция
Варочная встраиваемая панель газовая Kuppersberg FG 66 B - это современное и функциональное решение для вашей кухни. Панель выполнена из закаленного стекла, что обеспечивает ей прочность и долговечность. Материал решетки варочной панели - чугун, что гарантирует надежность и устойчивость к высоким температурам. Выбирая варочную встраиваемую панель газовая Kuppersberg FG 66 B, вы получаете современное, функциональное и безопасное решение для вашей кухни.
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, сенсорные, белые
Теги товара: газовые
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, сенсорные, белые
Теги товара: газовые
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