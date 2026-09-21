Top.Mail.Ru
Газовая варочная панель Kuppersberg FG 66 W купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Газовая варочная панель Kuppersberg FG 66 W

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Газовая варочная панель Kuppersberg FG 66 W - фото 1
Газовая варочная панель Kuppersberg FG 66 W - фото 2
Газовая варочная панель Kuppersberg FG 66 W - фото 3
Газовая варочная панель Kuppersberg FG 66 W - фото 4
Газовая варочная панель Kuppersberg FG 66 W - фото 5
Газовая варочная панель Kuppersberg FG 66 W - фото 6
Газовая варочная панель Kuppersberg FG 66 W - фото 7
Газовая варочная панель Kuppersberg FG 66 W - фото 8
Газовая варочная панель Kuppersberg FG 66 W - фото 9
Газовая варочная панель Kuppersberg FG 66 W - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Варочная панель
Материал корпуса
закаленное стекло
Общее количество конфорок
4
Цвет
белый
Мощность
7900
Тип управления
механическое
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
  • Газовая варочная панель Kuppersberg FG 66 W - фото 1
  • Газовая варочная панель Kuppersberg FG 66 W - фото 2
  • Газовая варочная панель Kuppersberg FG 66 W - фото 3
  • Газовая варочная панель Kuppersberg FG 66 W - фото 4
  • Газовая варочная панель Kuppersberg FG 66 W - фото 5
  • Газовая варочная панель Kuppersberg FG 66 W - фото 6
  • Газовая варочная панель Kuppersberg FG 66 W - фото 7
  • Газовая варочная панель Kuppersberg FG 66 W - фото 8
  • Газовая варочная панель Kuppersberg FG 66 W - фото 9
  • Газовая варочная панель Kuppersberg FG 66 W - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688996
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Варочная панель
Тип
газовая
Материал корпуса
закаленное стекло
Общее количество конфорок
4
Цвет
белый
Мощность
7900
Тип управления
механическое
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
Размер ниши для встраивания
55.5х47.5 см
Страна производитель
Турция
Размеры в упаковке, см
65х56х17
Вес, кг.
9.5

Описание товара Газовая варочная панель Kuppersberg FG 66 W

Варочная поверхность Kuppersberg FG 66 W — это газовая варочная панель от известного бренда Kuppersberg. Она имеет четыре конфорки с различной мощностью: передняя левая — 3,4 кВт, передняя правая — 1 кВт, задняя левая и задняя правая — по 1,75 кВт. Тип конфорок — Chinese SABAF. Поверхность изготовлена из закалённого стекла толщиной 8 мм, а решётки — из чугуна.



Теги товара: газовые, белые

Отзывы о товаре Газовая варочная панель Kuppersberg FG 66 W




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Варочная панель
Тип
газовая
Материал корпуса
закаленное стекло
Общее количество конфорок
4
Цвет
белый
Мощность
7900
Тип управления
механическое
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
Размер ниши для встраивания
55.5х47.5 см
Развернуть
Страна производитель
Турция
Описание
Варочная поверхность Kuppersberg FG 66 W — это газовая варочная панель от известного бренда Kuppersberg. Она имеет четыре конфорки с различной мощностью: передняя левая — 3,4 кВт, передняя правая — 1 кВт, задняя левая и задняя правая — по 1,75 кВт. Тип конфорок — Chinese SABAF. Поверхность изготовлена из закалённого стекла толщиной 8 мм, а решётки — из чугуна.


Теги товара: газовые, белые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Газовая варочная панель Kuppersberg FG 66 W - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...