Газовая варочная панель Gefest ПВГ 2100-01 К33 черная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
газовая
Материал поверхности
закаленное стекло
Общее количество конфорок
3
Цвет
черный
Мощность
5950
Тип управления
механическое
Автоотключение
нет
Блокировка панели
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 595690
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
газовая
Материал поверхности
закаленное стекло
Общее количество конфорок
3
Цвет
черный
Мощность
5950
Тип управления
механическое
Автоотключение
нет
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
Размер ниши для встраивания
406x486 мм
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
60х40х15
Вес, кг.
14.6
Описание товара Газовая варочная панель Gefest ПВГ 2100-01 К33 черная
• Газ-контроль горелок стола • Чугунные решетки горелок стола • Двухзонная горелка • Электророзжиг горелок, встроенный в ручки • Тип: газовая • Количество зон приготовления: 3 • Варочная поверхность: стеклянная • Масса нетто, кг: 10 • Масса брутто, кг: 11 • Диапазон номинальных напряжений, В: 220-230 • Присоединительная резьба газопровода: G 1/2-В • Сетевой шнур и вилка: в наличии • Габаритные размеры ШхГхВ, см: 45x52.5x10 • Размеры монтажного проема, ШхГхВ, см: 40.6x48.6 • Габаритные размеры в упаковке ШхГхВ, см: 56x50.5x16 • Класс электробезопасности: I • Цвет: черный
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Бренд
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
газовая
Материал поверхности
закаленное стекло
Общее количество конфорок
3
Цвет
черный
Мощность
5950
Тип управления
механическое
Автоотключение
нет
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
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Размер ниши для встраивания
406x486 мм
Страна производитель
Беларусь
• Газ-контроль горелок стола • Чугунные решетки горелок стола • Двухзонная горелка • Электророзжиг горелок, встроенный в ручки • Тип: газовая • Количество зон приготовления: 3 • Варочная поверхность: стеклянная • Масса нетто, кг: 10 • Масса брутто, кг: 11 • Диапазон номинальных напряжений, В: 220-230 • Присоединительная резьба газопровода: G 1/2-В • Сетевой шнур и вилка: в наличии • Габаритные размеры ШхГхВ, см: 45x52.5x10 • Размеры монтажного проема, ШхГхВ, см: 40.6x48.6 • Габаритные размеры в упаковке ШхГхВ, см: 56x50.5x16 • Класс электробезопасности: I • Цвет: черный
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, сенсорные, белые
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, сенсорные, белые
Газовая варочная панель Gefest ПВГ 2100-01 К33 черная - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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