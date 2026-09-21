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Газовая варочная панель Korting HGG 3825 CW, 30 см купить с доставкой в Москве
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Газовая варочная панель Korting HGG 3825 CW, 30 см

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Газовая варочная панель Korting HGG 3825 CW, 30 см - фото 1
Газовая варочная панель Korting HGG 3825 CW, 30 см - фото 2
Газовая варочная панель Korting HGG 3825 CW, 30 см - фото 3
Газовая варочная панель Korting HGG 3825 CW, 30 см - фото 4
Газовая варочная панель Korting HGG 3825 CW, 30 см - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газовая варочная поверхность
Тип панели
газовая
Материал поверхности
закаленное стекло
Общее количество конфорок
2
Цвет
белый
Мощность
3750
Тип управления
механическое
Автоотключение
нет
Блокировка панели
нет
  • Газовая варочная панель Korting HGG 3825 CW, 30 см - фото 1
  • Газовая варочная панель Korting HGG 3825 CW, 30 см - фото 2
  • Газовая варочная панель Korting HGG 3825 CW, 30 см - фото 3
  • Газовая варочная панель Korting HGG 3825 CW, 30 см - фото 4
  • Газовая варочная панель Korting HGG 3825 CW, 30 см - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691893
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Характеристики

Бренд
Korting
Тип товара
Газовая варочная поверхность
Тип панели
газовая
Материал поверхности
закаленное стекло
Общее количество конфорок
2
Цвет
белый
Мощность
3750
Тип управления
механическое
Автоотключение
нет
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
Размер ниши для встраивания
30x290х490 мм
Габаритные размеры (ШхВхГ)
320 x 46 x 520 мм
Страна производитель
Турция
Размеры в упаковке, см
57х38х18
Вес, кг.
5

Описание товара Газовая варочная панель Korting HGG 3825 CW, 30 см

Даже если пламя погаснет, вам не стоит переживать, ведь во всех моделях Korting установлена система безопасности 'Газ-контроль'. Данная функция просто остановит подачу газа в случае, если конфорка случайно погаснет. Вам больше не придется пользоваться спичками и зажигалками. Система 'Электроподжиг' от Korting очень удобна и абсолютно безопасна. Просто поверните и нажмите регулятор — конфорка автоматически зажжется. Korting изготавливает держатели для посуды из высококачественных материалов, чтобы вы могли пользоваться ими долгие годы. Держатели из чугуна эргономичны и очень устойчивы. Благодаря этому вам удобно готовить на поверхностях Korting, а риск падения кастрюль и пролива жидкостей сводится к минимуму.



Теги товара: белые

Отзывы о товаре Газовая варочная панель Korting HGG 3825 CW, 30 см




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Характеристики
Бренд
Korting
Тип товара
Газовая варочная поверхность
Тип панели
газовая
Материал поверхности
закаленное стекло
Общее количество конфорок
2
Цвет
белый
Мощность
3750
Тип управления
механическое
Автоотключение
нет
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
Развернуть
Размер ниши для встраивания
30x290х490 мм
Габаритные размеры (ШхВхГ)
320 x 46 x 520 мм
Страна производитель
Турция
Описание
Даже если пламя погаснет, вам не стоит переживать, ведь во всех моделях Korting установлена система безопасности 'Газ-контроль'. Данная функция просто остановит подачу газа в случае, если конфорка случайно погаснет. Вам больше не придется пользоваться спичками и зажигалками. Система 'Электроподжиг' от Korting очень удобна и абсолютно безопасна. Просто поверните и нажмите регулятор — конфорка автоматически зажжется. Korting изготавливает держатели для посуды из высококачественных материалов, чтобы вы могли пользоваться ими долгие годы. Держатели из чугуна эргономичны и очень устойчивы. Благодаря этому вам удобно готовить на поверхностях Korting, а риск падения кастрюль и пролива жидкостей сводится к минимуму.


Теги товара: белые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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