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Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 604 купить с доставкой в Москве
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Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 604

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Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 604 - фото 1
Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 604 - фото 2
Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 604 - фото 3
Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 604 - фото 4
Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 604 - фото 5
Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 604 - фото 6
Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 604 - фото 7
Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 604 - фото 8
Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 604 - фото 9
Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 604 - фото 10
Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 604 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
индукционная
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
  • Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 604 - фото 1
  • Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 604 - фото 2
  • Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 604 - фото 3
  • Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 604 - фото 4
  • Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 604 - фото 5
  • Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 604 - фото 6
  • Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 604 - фото 7
  • Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 604 - фото 8
  • Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 604 - фото 9
  • Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 604 - фото 10
  • Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 604 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688913
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Характеристики

Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
индукционная
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Подключение
стандартное
Размер ниши для встраивания
49x56 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
59х5.2х52 см
Размеры в упаковке, см
64х57х11
Вес, кг.
9

Описание товара Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 604

Приобретение индукционной варочной поверхности ICI 604 из стеклокерамики – оправданное желание следовать современным трендам. Элегантная и функциональная варочная панель значительно упростит процесс приготовления пищи, поскольку обладает множеством полезных качеств.



Теги товара: сенсорные

Отзывы о товаре Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 604




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Характеристики
Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
индукционная
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Подключение
стандартное
Развернуть
Размер ниши для встраивания
49x56 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
59х5.2х52 см
Описание
Приобретение индукционной варочной поверхности ICI 604 из стеклокерамики – оправданное желание следовать современным трендам. Элегантная и функциональная варочная панель значительно упростит процесс приготовления пищи, поскольку обладает множеством полезных качеств.


Теги товара: сенсорные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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