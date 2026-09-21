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Газовая варочная панель Korting HK 43051 B, 45 см купить с доставкой в Москве
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Газовая варочная панель Korting HK 43051 B, 45 см

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Газовая варочная панель Korting HK 43051 B, 45 см - фото 1
Газовая варочная панель Korting HK 43051 B, 45 см - фото 2
Газовая варочная панель Korting HK 43051 B, 45 см - фото 3
Газовая варочная панель Korting HK 43051 B, 45 см - фото 4
Газовая варочная панель Korting HK 43051 B, 45 см - фото 5
Газовая варочная панель Korting HK 43051 B, 45 см - фото 6
Газовая варочная панель Korting HK 43051 B, 45 см - фото 7
Газовая варочная панель Korting HK 43051 B, 45 см - фото 8
Газовая варочная панель Korting HK 43051 B, 45 см - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электическая варочная панель
Тип панели
электрическая
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
3
Цвет
черный
Мощность
5000
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
  • Газовая варочная панель Korting HK 43051 B, 45 см - фото 1
  • Газовая варочная панель Korting HK 43051 B, 45 см - фото 2
  • Газовая варочная панель Korting HK 43051 B, 45 см - фото 3
  • Газовая варочная панель Korting HK 43051 B, 45 см - фото 4
  • Газовая варочная панель Korting HK 43051 B, 45 см - фото 5
  • Газовая варочная панель Korting HK 43051 B, 45 см - фото 6
  • Газовая варочная панель Korting HK 43051 B, 45 см - фото 7
  • Газовая варочная панель Korting HK 43051 B, 45 см - фото 8
  • Газовая варочная панель Korting HK 43051 B, 45 см - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691840
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Характеристики

Бренд
Korting
Тип товара
Электическая варочная панель
Тип панели
электрическая
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
3
Цвет
черный
Мощность
5000
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Подключение
стандартное
Размер ниши для встраивания
42x49 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
45x5x52 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х52х12
Вес, кг.
7.2

Описание товара Газовая варочная панель Korting HK 43051 B, 45 см

Сенсорное управление «Touch Control» Вам достаточно одного прикосновения для включения зон нагрева, выбора уровня мощности или зоны нагрева. Ошибка при включении абсолютно невозможна благодаря световой индикации и продуманному расположению сенсорных кнопок. HiLight Зоны нагрева Korting оборудованы современными нагревательными элементами HiLight. В этих конфорках в качестве нагревательного элемента применяется уложенная змейкой лента из высокоомного сплава, конфорка достигает установленной рабочей температуры буквально за считанные секунды, позволяет плавно регулировать мощность, излучаемое тепло очень равномерно распределяется по всей рабочей зоне. Таймер Электронный таймер поможет установить время продолжительности приготовления, после которого варочная поверхность остановит свою работу. Электронный таймер позволяет устанавливать акустический сигнал, который подается по истечению заданного времени даже, если варочная панель не находится в режиме приготовления. Установите временной отрезок для приготовления блюда и занимайтесь своими делами, в нужное время таймер сам выключит зону нагрева или оповестит Вас об окончании временного промежутка. Автоматическое отключение Специальная функция, которая автоматически отключает варочную панель в случае, если пользователь забыл это сделать сам. Время экстренного отключения панели или включенных конфорок зависит от заранее выбранного шага нагрева. Можно быть полностью уверенным в безопасности приготовления. Индикация остаточного тепла Световой индикатор в варочных поверхностях Korting горит, пока температура соответствующего нагревательного поля не понизится до 60°С. Это можно также использовать для подогрева блюд при уже выключенной варочной панели, что позволяет экономить электроэнергию, а так же сообщит когда можно приступать к очистки поверхности. Функция «Защита детей» Korting подумал о безопасности ваших малышей на кухне! Включив функцию «Защита детей» панель управления заблокируется, и маленький непоседа не сможет включить поверхность, это позволит быть уверенным, что не случится беды с подрастающими поварятами.



Теги товара: сенсорные

Отзывы о товаре Газовая варочная панель Korting HK 43051 B, 45 см




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Характеристики
Бренд
Korting
Тип товара
Электическая варочная панель
Тип панели
электрическая
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
3
Цвет
черный
Мощность
5000
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Развернуть
Подключение
стандартное
Размер ниши для встраивания
42x49 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
45x5x52 см
Страна производитель
Китай
Описание
Сенсорное управление «Touch Control» Вам достаточно одного прикосновения для включения зон нагрева, выбора уровня мощности или зоны нагрева. Ошибка при включении абсолютно невозможна благодаря световой индикации и продуманному расположению сенсорных кнопок. HiLight Зоны нагрева Korting оборудованы современными нагревательными элементами HiLight. В этих конфорках в качестве нагревательного элемента применяется уложенная змейкой лента из высокоомного сплава, конфорка достигает установленной рабочей температуры буквально за считанные секунды, позволяет плавно регулировать мощность, излучаемое тепло очень равномерно распределяется по всей рабочей зоне. Таймер Электронный таймер поможет установить время продолжительности приготовления, после которого варочная поверхность остановит свою работу. Электронный таймер позволяет устанавливать акустический сигнал, который подается по истечению заданного времени даже, если варочная панель не находится в режиме приготовления. Установите временной отрезок для приготовления блюда и занимайтесь своими делами, в нужное время таймер сам выключит зону нагрева или оповестит Вас об окончании временного промежутка. Автоматическое отключение Специальная функция, которая автоматически отключает варочную панель в случае, если пользователь забыл это сделать сам. Время экстренного отключения панели или включенных конфорок зависит от заранее выбранного шага нагрева. Можно быть полностью уверенным в безопасности приготовления. Индикация остаточного тепла Световой индикатор в варочных поверхностях Korting горит, пока температура соответствующего нагревательного поля не понизится до 60°С. Это можно также использовать для подогрева блюд при уже выключенной варочной панели, что позволяет экономить электроэнергию, а так же сообщит когда можно приступать к очистки поверхности. Функция «Защита детей» Korting подумал о безопасности ваших малышей на кухне! Включив функцию «Защита детей» панель управления заблокируется, и маленький непоседа не сможет включить поверхность, это позволит быть уверенным, что не случится беды с подрастающими поварятами.


Теги товара: сенсорные
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