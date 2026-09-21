Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 412
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Характеристики
Описание товара Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 412
Варочная панель Kuppersberg ICI 412 — это представитель нового поколения бытовой техники, объединяющий в себе функциональность, стиль и простоту использования. Стильный дизайн High-Tech с черной стеклокерамической поверхностью без рамки и прямым краем привнесет современный акцент в интерьер любой кухни. Данная модель отличается независимой установкой и электрическим способом подключения, что позволяет ее установить в любом удобном месте. Панель оснащена тремя индукционными конфорками, которые обеспечивают равномерное и быстрое нагревание посуды. Каждая конфорка имеет свой таймер с функцией отключения и отсчета времени приготовления. Управление панелью осуществляется с помощью сенсорных переключателей и сенсорного слайдера, расположенных на фронтальной части панели. Цифровой дисплей обеспечивает удобное и понятное управление всеми функциями панели. Функция Stop&Go позволяет приостановить процесс приготовления пищи в любой момент и продолжить его позже без потери настроек. Индикатор остаточного тепла предупреждает о высокой температуре поверхности панели после ее отключения. Одной из особенностей модели является функция объединения конфорок и наличие зоны нагрева InductionFlexZone. Это позволяет использовать посуду различных размеров и форм, а также готовить несколько блюд одновременно. Режим Power Booster обеспечивает максимально быстрый нагрев конфорок для быстрого приготовления пищи или кипячения воды. Варочная панель Купперсберг ICI 412 оборудована инверторной технологией, которая обеспечивает стабильность и точность регулировки температуры нагрева. 9-ступенчатая регулировка мощности позволяет выбрать оптимальный режим для приготовления различных блюд. встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети
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Теги товара: сенсорные
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Теги товара: сенсорные
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