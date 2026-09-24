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Электрическая варочная панель Korting HK 32001 B купить с доставкой в Москве
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Электрическая варочная панель Korting HK 32001 B

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Электрическая варочная панель Korting HK 32001 B - фото 1
Электрическая варочная панель Korting HK 32001 B - фото 2
Электрическая варочная панель Korting HK 32001 B - фото 3
Электрическая варочная панель Korting HK 32001 B - фото 4
Электрическая варочная панель Korting HK 32001 B - фото 5
Электрическая варочная панель Korting HK 32001 B - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электическая варочная панель
Тип панели
электрическая
Цвет
черный
Мощность
3600
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
  • Электрическая варочная панель Korting HK 32001 B - фото 1
  • Электрическая варочная панель Korting HK 32001 B - фото 2
  • Электрическая варочная панель Korting HK 32001 B - фото 3
  • Электрическая варочная панель Korting HK 32001 B - фото 4
  • Электрическая варочная панель Korting HK 32001 B - фото 5
  • Электрическая варочная панель Korting HK 32001 B - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 100 руб. 
Начислим 114 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 691812
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Электрическая варочная панель Korting HK 32001 B
7 100 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Korting
Тип товара
Электическая варочная панель
Тип панели
электрическая
Цвет
черный
Мощность
3600
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Подключение
стандартное
Размер ниши для встраивания
27x49 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
29x5.5x52 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х36х11
Вес, кг.
5.5

Описание товара Электрическая варочная панель Korting HK 32001 B

Сенсорное управление «Touch Control» Вам достаточно одного прикосновения для включения зон нагрева, выбора уровня мощности или зоны нагрева. Ошибка при включении абсолютно невозможна благодаря световой индикации и продуманному расположению сенсорных кнопок. HiLight Зоны нагрева Korting оборудованы современными нагревательными элементами HiLight. В этих конфорках в качестве нагревательного элемента применяется уложенная змейкой лента из высокоомного сплава, конфорка достигает установленной рабочей температуры буквально за считанные секунды, позволяет плавно регулировать мощность, излучаемое тепло очень равномерно распределяется по всей рабочей зоне. Таймер Электронный таймер поможет установить время продолжительности приготовления, после которого варочная поверхность остановит свою работу. Электронный таймер позволяет устанавливать акустический сигнал, который подается по истечению заданного времени даже, если варочная панель не находится в режиме приготовления. Установите временной отрезок для приготовления блюда и занимайтесь своими делами, в нужное время таймер сам выключит зону нагрева или оповестит Вас об окончании временного промежутка. Автоматическое отключение Специальная функция, которая автоматически отключает варочную панель в случае, если пользователь забыл это сделать сам. Время экстренного отключения панели или включенных конфорок зависит от заранее выбранного шага нагрева. Можно быть полностью уверенным в безопасности приготовления. Индикация остаточного тепла Световой индикатор в варочных поверхностях Korting горит, пока температура соответствующего нагревательного поля не понизится до 60°С. Это можно также использовать для подогрева блюд при уже выключенной варочной панели, что позволяет экономить электроэнергию, а так же сообщит когда можно приступать к очистки поверхности. Функция «Защита детей» Korting подумал о безопасности ваших малышей на кухне! Включив функцию «Защита детей» панель управления заблокируется, и маленький непоседа не сможет включить поверхность, это позволит быть уверенным, что не случится беды с подрастающими поварятами.



Теги товара: сенсорные

Отзывы о товаре Электрическая варочная панель Korting HK 32001 B




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Характеристики
Бренд
Korting
Тип товара
Электическая варочная панель
Тип панели
электрическая
Цвет
черный
Мощность
3600
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Подключение
стандартное
Размер ниши для встраивания
27x49 см
Развернуть
Габаритные размеры (ШхВхГ)
29x5.5x52 см
Страна производитель
Китай
Описание
Сенсорное управление «Touch Control» Вам достаточно одного прикосновения для включения зон нагрева, выбора уровня мощности или зоны нагрева. Ошибка при включении абсолютно невозможна благодаря световой индикации и продуманному расположению сенсорных кнопок. HiLight Зоны нагрева Korting оборудованы современными нагревательными элементами HiLight. В этих конфорках в качестве нагревательного элемента применяется уложенная змейкой лента из высокоомного сплава, конфорка достигает установленной рабочей температуры буквально за считанные секунды, позволяет плавно регулировать мощность, излучаемое тепло очень равномерно распределяется по всей рабочей зоне. Таймер Электронный таймер поможет установить время продолжительности приготовления, после которого варочная поверхность остановит свою работу. Электронный таймер позволяет устанавливать акустический сигнал, который подается по истечению заданного времени даже, если варочная панель не находится в режиме приготовления. Установите временной отрезок для приготовления блюда и занимайтесь своими делами, в нужное время таймер сам выключит зону нагрева или оповестит Вас об окончании временного промежутка. Автоматическое отключение Специальная функция, которая автоматически отключает варочную панель в случае, если пользователь забыл это сделать сам. Время экстренного отключения панели или включенных конфорок зависит от заранее выбранного шага нагрева. Можно быть полностью уверенным в безопасности приготовления. Индикация остаточного тепла Световой индикатор в варочных поверхностях Korting горит, пока температура соответствующего нагревательного поля не понизится до 60°С. Это можно также использовать для подогрева блюд при уже выключенной варочной панели, что позволяет экономить электроэнергию, а так же сообщит когда можно приступать к очистки поверхности. Функция «Защита детей» Korting подумал о безопасности ваших малышей на кухне! Включив функцию «Защита детей» панель управления заблокируется, и маленький непоседа не сможет включить поверхность, это позволит быть уверенным, что не случится беды с подрастающими поварятами.


Теги товара: сенсорные
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Отзывы


Электрическая варочная панель Korting HK 32001 B - по цене 7100 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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