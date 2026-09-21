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Электрическая варочная панель Kuppersberg ECO 411 купить с доставкой в Москве
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Электрическая варочная панель Kuppersberg ECO 411

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Электрическая варочная панель Kuppersberg ECO 411 - фото 1
Электрическая варочная панель Kuppersberg ECO 411 - фото 2
Электрическая варочная панель Kuppersberg ECO 411 - фото 3
Электрическая варочная панель Kuppersberg ECO 411 - фото 4
Электрическая варочная панель Kuppersberg ECO 411 - фото 5
Электрическая варочная панель Kuppersberg ECO 411 - фото 6
Электрическая варочная панель Kuppersberg ECO 411 - фото 7
Электрическая варочная панель Kuppersberg ECO 411 - фото 8
Электрическая варочная панель Kuppersberg ECO 411 - фото 9
Электрическая варочная панель Kuppersberg ECO 411 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
электрическая
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
3
Цвет
черный
Мощность
4200
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
  • Электрическая варочная панель Kuppersberg ECO 411 - фото 1
  • Электрическая варочная панель Kuppersberg ECO 411 - фото 2
  • Электрическая варочная панель Kuppersberg ECO 411 - фото 3
  • Электрическая варочная панель Kuppersberg ECO 411 - фото 4
  • Электрическая варочная панель Kuppersberg ECO 411 - фото 5
  • Электрическая варочная панель Kuppersberg ECO 411 - фото 6
  • Электрическая варочная панель Kuppersberg ECO 411 - фото 7
  • Электрическая варочная панель Kuppersberg ECO 411 - фото 8
  • Электрическая варочная панель Kuppersberg ECO 411 - фото 9
  • Электрическая варочная панель Kuppersberg ECO 411 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688944
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Характеристики

Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
электрическая
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
3
Цвет
черный
Мощность
4200
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Подключение
стандартное
Размер ниши для встраивания
43x50 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
45х5.2х52 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х49х9
Вес, кг.
6.25

Описание товара Электрическая варочная панель Kuppersberg ECO 411

STOP AND GO Функция мгновенного отключения нагрева и моментального возобновления работы. Благодаря наличию данной программы, можно немедленно одним нажатием пальца остановить процесс приготовления пищи при необходимости отлучиться. Данное действие сразу же прекращает нагрев, не позволяя еде пригореть. По возвращении на кухню, таким же несложным нажатием можно заново запустить процесс приготовления АВТООТКЛЮЧЕНИЕ Функция автоотключения варочной панели повышает безопасность эксплуатации. Суть программы заключается в том, что при длительном отсутствии манипуляций с панелью управления, датчик температуры автоматически начинает снижать мощность нагрева вплоть до полного отключения БЛОКИРОВКА Функция блокировки управления повышает безопасность использования варочной поверхности. Активировав данную программу, можно не бояться того, что дети изменят заданные настройки. Также не стоит опасаться невольного переключения режимов при случайном прикосновении к панели управления. Снятие блокировки обеспечивается одновременным нажатием определенной комбинации кнопок ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ ГОТОВКИ Еда уже готова, но гости еще не пришли, самое время использовать поддержание тепла. Вы можете использовать ее для 3 различных режимов: Режим растапливание или разморозка (около 50°С) Режим нагрев или поддержание температуры (около 70°С) Режим тушения - температура близка к кипению, что полезно для медленного приготовления пищи (около 90°С) ИНДИКАТОР ОСТАТОЧНОГО ТЕПЛА Для обеспечения максимальной безопасности эксплуатации на варочной панели имеется индикатор остаточного тепла. Он остается включенным до тех пор, пока поверхность не остынет. Благодаря данной функции, нетрудно определить, когда можно приступать к уборке зоны нагрева после приготовления пищи. СЛАЙДЕР Удобное управление одним пальцем без повторных нажатий. Благодаря встроенной функции слайдера, можно легкими движениями пальца быстро настроить параметры варочной поверхности, связанные с мощностью нагрева конфорки. Такая функция экономит время и помогает в готовке. ТАЙМЕР С функцией таймера можно настроить автоматический процесс приготовления пищи. Поместив кастрюлю на плиту, можно заниматься другими делами, не беспокоясь о времени. Таймер автоматически остановит процесс готовки, не позволив блюдам подгореть. Снять посуду с плиты можно будет в любой удобный момент



Теги товара: сенсорные

Отзывы о товаре Электрическая варочная панель Kuppersberg ECO 411




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Характеристики
Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
электрическая
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
3
Цвет
черный
Мощность
4200
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Развернуть
Подключение
стандартное
Размер ниши для встраивания
43x50 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
45х5.2х52 см
Страна производитель
Китай
Описание
STOP AND GO Функция мгновенного отключения нагрева и моментального возобновления работы. Благодаря наличию данной программы, можно немедленно одним нажатием пальца остановить процесс приготовления пищи при необходимости отлучиться. Данное действие сразу же прекращает нагрев, не позволяя еде пригореть. По возвращении на кухню, таким же несложным нажатием можно заново запустить процесс приготовления АВТООТКЛЮЧЕНИЕ Функция автоотключения варочной панели повышает безопасность эксплуатации. Суть программы заключается в том, что при длительном отсутствии манипуляций с панелью управления, датчик температуры автоматически начинает снижать мощность нагрева вплоть до полного отключения БЛОКИРОВКА Функция блокировки управления повышает безопасность использования варочной поверхности. Активировав данную программу, можно не бояться того, что дети изменят заданные настройки. Также не стоит опасаться невольного переключения режимов при случайном прикосновении к панели управления. Снятие блокировки обеспечивается одновременным нажатием определенной комбинации кнопок ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ ГОТОВКИ Еда уже готова, но гости еще не пришли, самое время использовать поддержание тепла. Вы можете использовать ее для 3 различных режимов: Режим растапливание или разморозка (около 50°С) Режим нагрев или поддержание температуры (около 70°С) Режим тушения - температура близка к кипению, что полезно для медленного приготовления пищи (около 90°С) ИНДИКАТОР ОСТАТОЧНОГО ТЕПЛА Для обеспечения максимальной безопасности эксплуатации на варочной панели имеется индикатор остаточного тепла. Он остается включенным до тех пор, пока поверхность не остынет. Благодаря данной функции, нетрудно определить, когда можно приступать к уборке зоны нагрева после приготовления пищи. СЛАЙДЕР Удобное управление одним пальцем без повторных нажатий. Благодаря встроенной функции слайдера, можно легкими движениями пальца быстро настроить параметры варочной поверхности, связанные с мощностью нагрева конфорки. Такая функция экономит время и помогает в готовке. ТАЙМЕР С функцией таймера можно настроить автоматический процесс приготовления пищи. Поместив кастрюлю на плиту, можно заниматься другими делами, не беспокоясь о времени. Таймер автоматически остановит процесс готовки, не позволив блюдам подгореть. Снять посуду с плиты можно будет в любой удобный момент


Теги товара: сенсорные
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