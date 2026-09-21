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Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 624 купить с доставкой в Москве
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Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 624

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Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 624 - фото 1
Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 624 - фото 2
Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 624 - фото 3
Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 624 - фото 4
Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 624 - фото 5
Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 624 - фото 6
Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 624 - фото 7
Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 624 - фото 8
Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 624 - фото 9
Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 624 - фото 10
Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 624 - фото 11
Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 624 - фото 12
Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 624 - фото 13
Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 624 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
электрическая
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
6600
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
  • Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 624 - фото 1
  • Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 624 - фото 2
  • Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 624 - фото 3
  • Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 624 - фото 4
  • Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 624 - фото 5
  • Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 624 - фото 6
  • Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 624 - фото 7
  • Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 624 - фото 8
  • Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 624 - фото 9
  • Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 624 - фото 10
  • Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 624 - фото 11
  • Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 624 - фото 12
  • Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 624 - фото 13
  • Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 624 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688918
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Характеристики

Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
электрическая
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
6600
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Подключение
кабель без вилки
Размер ниши для встраивания
56 х 49.5
Габаритные размеры (ШхВхГ)
590 x 50 x 520 мм
Страна производитель
Турция
Размеры в упаковке, см
68х65х11
Вес, кг.
7

Описание товара Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 624

??Текст описания составлен при помощи искусственного интеллекта. ? Варочная панель KUPPERSBERG ECS 624 — это идеальное решение для современных кухонь, где важна не только функциональность, но и стиль. С её стеклокерамической поверхностью вы получите не только высокую прочность, но и легкость в уходе. ? Удобное сенсорное управление позволяет легко регулировать мощность конфорок, а наличие таймера поможет вам точно контролировать время приготовления блюд. Вы сможете сосредоточиться на кулинарных шедеврах, не беспокоясь о времени. ? Эта модель оснащена четырьмя конфорками HiLight, которые обеспечивают быстрый нагрев и равномерное распределение тепла. Двухуровневая конфорка и овальная/прямоугольная конфорка добавляют универсальности, позволяя готовить с комфортом. ? Безопасность — важный аспект, и KUPPERSBERG ECS 624 предлагает блокировку от детей, что делает её отличным выбором для семей с маленькими детьми. Индикатор остаточного тепла также поможет избежать случайных ожогов. ?? Не забывайте, что независимая установка позволяет интегрировать панель в любую кухонную мебель, а её компактные размеры делают её идеальной для небольших пространств. ? С этой варочной панелью вы сможете легко и быстро готовить любимые блюда, наслаждаясь каждым моментом на кухне!



Теги товара: сенсорные

Отзывы о товаре Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 624




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Характеристики
Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
электрическая
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
6600
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Подключение
кабель без вилки
Развернуть
Размер ниши для встраивания
56 х 49.5
Габаритные размеры (ШхВхГ)
590 x 50 x 520 мм
Страна производитель
Турция
Описание
??Текст описания составлен при помощи искусственного интеллекта. ? Варочная панель KUPPERSBERG ECS 624 — это идеальное решение для современных кухонь, где важна не только функциональность, но и стиль. С её стеклокерамической поверхностью вы получите не только высокую прочность, но и легкость в уходе. ? Удобное сенсорное управление позволяет легко регулировать мощность конфорок, а наличие таймера поможет вам точно контролировать время приготовления блюд. Вы сможете сосредоточиться на кулинарных шедеврах, не беспокоясь о времени. ? Эта модель оснащена четырьмя конфорками HiLight, которые обеспечивают быстрый нагрев и равномерное распределение тепла. Двухуровневая конфорка и овальная/прямоугольная конфорка добавляют универсальности, позволяя готовить с комфортом. ? Безопасность — важный аспект, и KUPPERSBERG ECS 624 предлагает блокировку от детей, что делает её отличным выбором для семей с маленькими детьми. Индикатор остаточного тепла также поможет избежать случайных ожогов. ?? Не забывайте, что независимая установка позволяет интегрировать панель в любую кухонную мебель, а её компактные размеры делают её идеальной для небольших пространств. ? С этой варочной панелью вы сможете легко и быстро готовить любимые блюда, наслаждаясь каждым моментом на кухне!


Теги товара: сенсорные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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