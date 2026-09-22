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Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1212 К55 купить с доставкой в Москве
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Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1212 К55

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Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1212 К55 - фото 1
Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1212 К55 - фото 2
Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1212 К55 - фото 3
Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1212 К55 - фото 4
Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1212 К55 - фото 5
Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1212 К55 - фото 6
Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1212 К55 - фото 7
Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1212 К55 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип панели
газовая
Материал поверхности
эмалированная сталь
Общее количество конфорок
4
Цвет
бежевый
Мощность
7500
Тип управления
поворотное
  • Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1212 К55 - фото 1
  • Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1212 К55 - фото 2
  • Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1212 К55 - фото 3
  • Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1212 К55 - фото 4
  • Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1212 К55 - фото 5
  • Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1212 К55 - фото 6
  • Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1212 К55 - фото 7
  • Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1212 К55 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730004
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Характеристики

Бренд
GEFEST
Тип панели
газовая
Материал поверхности
эмалированная сталь
Общее количество конфорок
4
Цвет
бежевый
Мощность
7500
Тип управления
поворотное
Подключение
кабель с вилкой
Размер ниши для встраивания
560x500 мм
Габаритные размеры (ШхВхГ)
590 x 94 x 520 мм
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
67х59х17
Вес, кг.
13.5

Описание товара Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1212 К55

Газовая варочная панель, количество конфорок 4, материал поверхности эмалированная сталь, управление поворотные переключатели, электроподжиг конфорок автоматический, решетки чугунные, газ-контроль, ширина встраивания 56 см.

Отзывы о товаре Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1212 К55




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Характеристики
Бренд
GEFEST
Тип панели
газовая
Материал поверхности
эмалированная сталь
Общее количество конфорок
4
Цвет
бежевый
Мощность
7500
Тип управления
поворотное
Подключение
кабель с вилкой
Размер ниши для встраивания
560x500 мм
Габаритные размеры (ШхВхГ)
590 x 94 x 520 мм
Страна производитель
Беларусь
Описание
Газовая варочная панель, количество конфорок 4, материал поверхности эмалированная сталь, управление поворотные переключатели, электроподжиг конфорок автоматический, решетки чугунные, газ-контроль, ширина встраивания 56 см.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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