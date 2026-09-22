Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1212 К55
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип панели
газовая
Материал поверхности
эмалированная сталь
Общее количество конфорок
4
Цвет
бежевый
Мощность
7500
Тип управления
поворотное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 660 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 730004
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Характеристики
Бренд
Тип панели
газовая
Материал поверхности
эмалированная сталь
Общее количество конфорок
4
Цвет
бежевый
Мощность
7500
Тип управления
поворотное
Подключение
кабель с вилкой
Размер ниши для встраивания
560x500 мм
Габаритные размеры (ШхВхГ)
590 x 94 x 520 мм
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
67х59х17
Вес, кг.
13.5
Описание товара Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1212 К55
Газовая варочная панель, количество конфорок 4, материал поверхности эмалированная сталь, управление поворотные переключатели, электроподжиг конфорок автоматический, решетки чугунные, газ-контроль, ширина встраивания 56 см.
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Бренд
Тип панели
газовая
Материал поверхности
эмалированная сталь
Общее количество конфорок
4
Цвет
бежевый
Мощность
7500
Тип управления
поворотное
Подключение
кабель с вилкой
Размер ниши для встраивания
560x500 мм
Габаритные размеры (ШхВхГ)
590 x 94 x 520 мм
Страна производитель
Беларусь
Газовая варочная панель, количество конфорок 4, материал поверхности эмалированная сталь, управление поворотные переключатели, электроподжиг конфорок автоматический, решетки чугунные, газ-контроль, ширина встраивания 56 см.
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, сенсорные, белые
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, сенсорные, белые
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