Электрическая варочная панель Korting HK 32024 B
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Электрическая варочная панель Korting HK 32024 B
Данная варочная панель имеет классический электрический нагрев, при котором сначала раскаляются конфорки (точнее элементы, скрытые под поверхностью), а затем передают это тепло посуде. Разобраться, как с ней работать, просто даже пожилым людям, привыкшим к плитам. Количество конфорок в этой модели: 2. Особенности панели конфорок, на которые стоит обратить внимание: Hi-Light. Электрические конфорки обеспечивают высокую скорость разогрева и при этом довольно экономичны. Цвет — черный. Материал самой поверхности: стеклокерамика. Управление этой моделью электронное. Для переключения уровней нагрева, выбора функций используются следующие переключатели: сенсорные/TouchControl. Продвинутая система контроля за прибором делают его современным и отвечающим на главные запросы покупателя. встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети
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Теги товара: сенсорные
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Теги товара: сенсорные
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