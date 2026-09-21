Электрическая варочная панель Kuppersberg ECO 301
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Характеристики
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
электрическая
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
2
Цвет
черный
Мощность
3000
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 770 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 688942
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
электрическая
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
2
Цвет
черный
Мощность
3000
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Подключение
стандартное
Размер ниши для встраивания
27x50 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
29х5х52 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х35х11
Вес, кг.
5.22
Описание товара Электрическая варочная панель Kuppersberg ECO 301
Электрическая варочная панель, тип конфорок Hi-Light, количество конфорок 2, материал поверхности стеклокерамика, управление сенсорное, защитное отключение, индикатор остаточного тепла, защита от детей, ширина встраивания 27 см.
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Теги товара: сенсорные
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Бренд
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
электрическая
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
2
Цвет
черный
Мощность
3000
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
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Подключение
стандартное
Размер ниши для встраивания
27x50 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
29х5х52 см
Страна производитель
Китай
Электрическая варочная панель, тип конфорок Hi-Light, количество конфорок 2, материал поверхности стеклокерамика, управление сенсорное, защитное отключение, индикатор остаточного тепла, защита от детей, ширина встраивания 27 см.
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, белые
Теги товара: сенсорные
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, белые
Теги товара: сенсорные
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