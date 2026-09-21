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Электрическая варочная панель Kuppersberg ECO 301 купить с доставкой в Москве
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Электрическая варочная панель Kuppersberg ECO 301

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Электрическая варочная панель Kuppersberg ECO 301 - фото 1
Электрическая варочная панель Kuppersberg ECO 301 - фото 2
Электрическая варочная панель Kuppersberg ECO 301 - фото 3
Электрическая варочная панель Kuppersberg ECO 301 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
электрическая
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
2
Цвет
черный
Мощность
3000
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
  • Электрическая варочная панель Kuppersberg ECO 301 - фото 1
  • Электрическая варочная панель Kuppersberg ECO 301 - фото 2
  • Электрическая варочная панель Kuppersberg ECO 301 - фото 3
  • Электрическая варочная панель Kuppersberg ECO 301 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688942
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Характеристики

Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
электрическая
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
2
Цвет
черный
Мощность
3000
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Подключение
стандартное
Размер ниши для встраивания
27x50 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
29х5х52 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х35х11
Вес, кг.
5.22

Описание товара Электрическая варочная панель Kuppersberg ECO 301

Электрическая варочная панель, тип конфорок Hi-Light, количество конфорок 2, материал поверхности стеклокерамика, управление сенсорное, защитное отключение, индикатор остаточного тепла, защита от детей, ширина встраивания 27 см.



Теги товара: сенсорные

Отзывы о товаре Электрическая варочная панель Kuppersberg ECO 301




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Характеристики
Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
электрическая
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
2
Цвет
черный
Мощность
3000
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Развернуть
Подключение
стандартное
Размер ниши для встраивания
27x50 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
29х5х52 см
Страна производитель
Китай
Описание
Электрическая варочная панель, тип конфорок Hi-Light, количество конфорок 2, материал поверхности стеклокерамика, управление сенсорное, защитное отключение, индикатор остаточного тепла, защита от детей, ширина встраивания 27 см.


Теги товара: сенсорные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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