Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.64.6CW/G белая
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Характеристики
Описание товара Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.64.6CW/G белая
Газовая варочная поверхность MAUNFELD EGHE.64.6CW/G представлена в белом корпусе и содержит четыре газовые конфорки. Их разный размер позволяет с комфортом пользоваться посудой с различным диаметром дна. Панель содержит конфорки SABAF, особенность которых в необычной конструкции, позволяющей экономить на потреблении газа. MAUNFELD EGHE.64.6CW/G изготовлена из металла, а ее поверхность покрыта эмалированной сталью, что обусловливает долговечность и легкость в уходе. Защитой для панели и конфорок служат чугунные решетки. Их конструкция и расположение друг к другу вплотную обеспечивает более легкое скольжение посуды, ведь решетки образуют единую зону. Это позволяет перемещать кастрюли с одной на другую конфорку. Для управления работой конфорок используются поворотные ручки. В каждую из них встроен электроподжиг, поэтому для розжига конфорки достаточно повернуть ручку. Особенность этой модели в реализованной системе газ-контроля. Специфика этой системе состоит в том, что при затухании пламени подача на конфорку газа прекращается.
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Теги товара: белые
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Теги товара: белые
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